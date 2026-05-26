Viu จัดเต็ม 5 เหตุผลห้ามพลาด “มือใหม่หัดแค้น - Reborn Rookie” ซีรีส์พล็อตเกิดใหม่สุดเดือด! เมื่อพ่อมหาเศรษฐีตื่นมาในร่างนักฟุตบอลเพื่อล้างแค้นลูกแท้ๆ ของตัวเอง ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.10 น. เริ่ม 30 พ.ค.นี้
Viu เตรียมพาผู้ชมเข้าสู่เกมล้างแค้นสุดเข้มข้นกับซีรีส์เกาหลีฟอร์มแรง “มือใหม่หัดแค้น - Reborn Rookie” ผลงาน Viu Original แนว Office Drama, Fantasy, Mystery, Romance จาก JTBC ที่หยิบเอาพล็อต “เกิดใหม่” มาตีความใหม่ได้ดุเดือดและสะใจยิ่งกว่าเดิม เมื่อคนที่ถูกหักหลัง ไม่ใช่ใครอื่น…แต่เป็น “พ่อ” ที่ถูกลูกแท้ๆ ของตัวเองเหยียบซ้ำจนตกจากจุดสูงสุดของชีวิต จากประธานกลุ่มธุรกิจอันดับต้นของเกาหลี สู่ “นักฟุตบอลโนเนม” ที่ไม่มีใครเห็นค่า…แต่ครั้งนี้เขากลับมาพร้อมเป้าหมายเดียว คือ “เอาคืนทุกคน” ที่ทรยศเขา! “มือใหม่หัดแค้น - Reborn Rookie” ซีรีส์ที่มีทั้งเกมธุรกิจ การล้างแค้น ปมฆาตกรรม และดราม่าครอบครัวสุดเชือดเฉือน จนกลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกาหลีที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปี
เรื่องราวเริ่มต้นจาก “คังยงโฮ” ประธานใหญ่แห่ง “ชเวซองกรุ๊ป” อาณาจักรธุรกิจยักษ์ใหญ่อันดับ 10 ของเกาหลี ชายผู้ประสบความสำเร็จทั้งชื่อเสียง เงินทอง และอำนาจ เขาคือบุคคลที่ใครต่างเกรงกลัวและให้ความเคารพ แต่ในวันที่ยืนอยู่บนยอดพีระมิดของโลกธุรกิจ ชีวิตของเขากลับพังทลายลงเพียงชั่วข้ามคืนจากอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ทว่า แทนที่จะจบชีวิตลง ยงโฮกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในร่างของ “ฮวังจุนฮยอน” นักฟุตบอลวัยยี่สิบกว่า ผู้มีชีวิตต่างจากเขาราวฟ้ากับดิน ที่สำคัญ ชายคนนี้ยังเป็น “เหยื่อคดีชนแล้วหนี” ซึ่งมีลูกๆ ของยงโฮเป็นต้นเหตุ!
นั่นทำให้การกลับมามีชีวิตครั้งนี้ ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ธรรมดา แต่คือ “โอกาสครั้งที่สอง” ที่เขาจะได้เห็นความจริงอันโหดร้ายของครอบครัวตัวเองแบบเต็มตา และเริ่มต้นเกมล้างแค้นที่เดิมพันด้วยทั้งอำนาจ ธุรกิจ และสายเลือด และนี่คือ 5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ “Reborn Rookie มือใหม่หัดแค้น” กลายเป็นซีรีส์ที่คอซีรีส์เกาหลีไม่ควรพลาด
1. พล็อตเกิดใหม่ ที่เดือดตั้งแต่ตอนแรก
ซีรีส์หยิบสูตร “เกิดใหม่” มาผสมกับเกมธุรกิจและดราม่าครอบครัวได้อย่างเข้มข้น เพราะครั้งนี้ไม่ใช่การกลับมาเพื่อแก้แค้นศัตรูทั่วไป แต่คือการกลับมาเอาคืน “ลูกแท้ๆ” ที่ทรยศพ่อของตัวเอง ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เคยดูสมบูรณ์แบบจึงค่อยๆ เปิดเผยด้านมืดออกมาทีละชั้น จนคนดูแทบเดาไม่ได้ว่าใครคือมิตร ใครคือศัตรู
2. จากมหาเศรษฐีสู่ร่างนักฟุตบอล เกมเอาคืนจึงเหนือชั้นกว่าเดิม
เสน่ห์สำคัญของเรื่องคือความแตกต่างสุดขั้วระหว่าง “สมอง” และ “ร่างกาย” ยงโฮยังคงมีไหวพริบระดับนักธุรกิจตัวท็อป แต่กลับต้องมาใช้ชีวิตในร่างนักฟุตบอลหนุ่มที่ไม่มีอำนาจ ไม่มีชื่อเสียง และไม่มีใครยำเกรง เขาจึงต้องเริ่มทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ศูนย์ ใช้ความฉลาด ความเจ็บแค้น และความแข็งแกร่งทางร่างกาย วางหมากกลับเข้าสู่โลกธุรกิจอีกครั้ง
3. การันตีความปังจากผู้เขียน “Reborn Rich”
แค่ชื่อผู้สร้างก็ทำให้แฟนซีรีส์จับตามองทันที เพราะ “มือใหม่หัดแค้น - Reborn Rookie” สร้างจากเว็บตูนชื่อดังที่ได้คะแนนสูงถึง 9.7 มียอดผู้อ่านกว่า 9.978 ล้านครั้ง และยังเป็นผลงานของนักเขียนคนเดียวกับ “Reborn Rich” ซีรีส์ระดับปรากฏการณ์ที่เคยสร้างกระแสถล่มทลายบน Viu มาแล้ว จึงการันตีได้เลยว่าเรื่องนี้ทั้งพล็อตแน่น เกมธุรกิจเข้ม และมีจุดหักมุมให้ลุ้นแทบทุกตอน
4. อีจุนยอง กับบทบาทที่ท้าทายที่สุดอีกครั้ง
หลังสร้างความประทับใจจากหลายบทบาทที่ผ่านมา ครั้งนี้ อีจุนยอง ต้องรับบทที่ซับซ้อนกว่าที่เคย เพราะภายนอกคือชายหนุ่มวัยยี่สิบกว่า แต่ภายในกลับเป็นนักธุรกิจรุ่นใหญ่ที่เต็มไปด้วยความแค้น ความสูญเสีย และความเจ็บปวด การแสดงที่ต้องสลับทั้งความนิ่งเฉียบ ความโกรธ และการวางแผนแบบเยือกเย็น ทำให้บทนี้ถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในเส้นทางการแสดงของเขา ขณะที่ อีจูมยอง จาก My Youth ก็เข้ามาเติมเสน่ห์ให้เรื่องราวมีมิติยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความสัมพันธ์ ความลับ และอารมณ์โรแมนซ์ที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางเกมล้างแค้นสุดดุเดือด
5. ครบรสทั้งดราม่า ลึกลับ เกมธุรกิจ และความสะใจแบบจัดเต็ม
สิ่งที่ทำให้ “มือใหม่หัดแค้น - Reborn Rookie” แตกต่างจากซีรีส์แก้แค้นทั่วไป คือการผสมหลายอารมณ์ไว้ในเรื่องเดียว ทั้งดราม่าครอบครัวสุดกดดัน เกมธุรกิจที่เชือดเฉือนกันทุกคำพูด ถ่ายทอดชีวิตพนักงานออฟฟิศ และปมคดีชนแล้วหนีที่นำไปสู่ความจริงสุดช็อก รวมถึงฉากเอาคืนที่ค่อยๆ สะสมความสะใจจนคนดูหยุดดูไม่ได้
ทุกตอนเต็มไปด้วยคำถามว่า… เมื่อพ่อกลับมาในร่างใหม่ ลูกๆ จะจำเขาได้หรือไม่? และถ้ารู้ความจริง วันที่ทุกอย่างพังทลายจะรุนแรงแค่ไหน?
เตรียมเข้าสู่เกมล้างแค้นสุดระทึกไปพร้อมกันใน “มือใหม่หัดแค้น - Reborn Rookie” จำนวน 12 ตอน รับชมซับไทยได้ทาง Viu ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.10 น. เริ่ม 30 พฤษภาคม 2569 แล้วคุณจะรู้ว่า… การทรยศของคนในครอบครัวคือบาดแผลที่เจ็บที่สุด และการเอาคืนครั้งนี้จะไม่มีคำว่า “ปรานี” อีกต่อไป!
