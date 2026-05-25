“ม่อน” ชวนลุ้น 2 ตอนสุดท้าย “แก้วหน้าม้า” เดินหน้าจีบ-ลุยง้อ “กุ๊กกิ๊ก” เต็มสูบ!

“แก้วหน้าม้า” โค้งสุดท้ายห้ามพลาด! สนุกจัดเต็ม “ม่อน สุรศักดิ์” แย้ม “พระปิ่นทอง” ตาสว่างแล้ว เตรียมเดินหน้าง้อ “แก้วมณี” (กุ๊กกิ๊ก กชกร) เต็มสูบ ชวนแฟนๆ ร่วมลุ้นบทสรุป
ต้องบอกว่าละครพื้นบ้านเรื่อง “แก้วหน้าม้า” เวอร์ชั่นใหม่ จากค่าย สามเศียร ที่ได้ “ม่อน สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์” มารับบทเป็น “พระปิ่นทอง” และ “กุ๊กกิ๊ก กชกร” มารับบทเป็น “แก้วมณี” หรือ มณีรัตนา ทำให้แฟนละครช่อง 7HD ยกนิ้วให้กับความสนุกตั้งแต่ต้นเรื่อง เพราะบทเข้ากับยุคสมัย แถมพระนางและทีมนักแสดงก็แอคติ้งเต็มคาราเบล ซีนขำก็โบ๊ะบ๊ะ ซีนดราม่าน้ำตาท่วม ซีนบู๊ก็ไม่อ่อม พร้อมด้วยซีจีทันสมัย เรียกว่าสนุกโดนใจสุดๆ
งานนี้ดูเพลินๆ ไม่ทันไร ละครก็เดินทางมาถึง 2 ตอนสุดท้ายแล้วจ้า ใครที่ลุ้นว่าพระปิ่นทองจะตาสว่างเห็นร่างทองของแก้วมณีเมื่อไหร่ งานนี้ ม่อน สุรศักดิ์ มาแอบสปอยส์ พร้อมชวนแฟนๆ มาร่วมลุ้นกัน
“ก่อนอื่นคือต้องขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามและชื่นชอบละครแก้วหน้าม้าเวอร์ชั่นนี้กันนะครับ การมารับบทเป็น พระปิ่นทอง ของม่อนในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะโดนแฟนละครบ่นทั้งเรื่อง (หัวเราะ) เรียกว่าเป็นละครที่ม่อนเล่นแล้วบทพระเอกถูกแฟนๆ บ่นตั้งแต่ต้นเรื่องเลย คือเขาลุ้นไปกับเรา ม่อนมีได้อ่านคอมเมนต์ มีแฟนๆ พิมพ์บอกว่าให้นางเอกหนีไป จะไปช่วยพระเอกทำไม อย่างนั้นอย่างนี้ สนุกดีครับ เห็นแฟนๆ เขาติดตามแล้วคอมเมนต์ถึงก็ดีใจ ด้วยบทของเราตั้งแต่แรกคือไม่ได้มองที่เนื้อแท้ของนางเอก ตั้งแง่ใส่ตลอด ไม่ชอบเลย ค่อนไปทางเกลียดเลยแหละ ปากร้ายใส่
ซึ่งในโค้งสุดท้ายนี้จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น แล้วก็จะมีบทพิสูจน์ว่า หลังจากที่พระปิ่นทองโดนด่ามาทั้งเรื่องแล้ว อีก 2 ตอนที่เหลือคือจะเริ่มเห็นความดีของแก้วมณีแล้วจะเริ่มใจอ่อน แล้วก็เหมือนจะเริ่มรู้ลางๆ ว่าแก้วมณีหรือแก้วหน้าม้าน่าจะเป็นคนเดียวกับ มณีรัตนา ทีนี้ทุกคนก็จะได้เห็นความโบ๊ะบ๊ะของพระปิ่นทองแล้วครับ เรียกว่าจะเดินหน้าหาวิธีง้อแก้วมณีเต็มสูบเลย ฝากมาลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ ว่าแก้วมณีจะใจอ่อนกับพระปิ่นทองหรือเปล่า แต่รับรองว่าถูกใจแฟนๆ จนถึงตอนจบแน่นอน
แล้วหลังจากที่ละครจบแล้ว ถ้าใครที่คิดถึงกัน ติดตามม่อนได้ตามโซเชียลเลยครับ เพราะบางทีม่อนก็มีไลฟ์ใน TikTok พูดคุยกับแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้ครับ อย่าลืมนะครับ ฝากติดตามละครแก้วหน้าม้าด้วยนะครับ ดูแล้วก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับ”
ติดตามโค้งสุดท้ายละคร “แก้วหน้าม้า” ได้ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม และเสนอตอนจบวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 ดูสดออนไลน์ได้ทาง BUGABOO.TV
