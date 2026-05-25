เปิดตัวอย่าง “NOUR” (นูร์) ซีรีส์วายฟอร์มยักษ์จาก WeTV “บอส-ตงตง-เต้ย-ภูมิ” เคมีทะลุจอ!

WeTV ปล่อยตัวอย่างซีรีส์วายฟอร์มยักษ์ “NOUR” (นูร์) คว้า “บอส - ตงตง” และ “เต้ย - ภูมิ” ประกบคู่ครั้งแรก เคมีทะลุจอในโลกอาชญากรรมแฟนตาซีสุดลึกลับ เตรียมสตรีมพร้อมกันสิงหาคมนี้
ใกล้ได้สัมผัสความเข้มข้นกันแล้ว สำหรับซีรีส์ Boy Love แนวอาชญากรรมผสมผสานแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ “NOUR” (นูร์) ผลงานจาก WeTV Original และ Tailai Entertainment ที่เตรียมพาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกปริศนา อาชญากรรม และความสัมพันธ์อันซับซ้อน ผ่านการเจอกันครั้งแรกของ 4 นักแสดงมากฝีมือ “บอส ภัทการต์ - ตงตง กฤษกร” และ “เต้ย พงศกร - ภูมิ ชวัลวัฒน์” ที่พร้อมถ่ายทอดบทบาทสุดท้าทายให้แฟนๆ ร่วมพิสูจน์ฝีมือ
หลังถ่ายทำจนเสร็จสมบูรณ์ ล่าสุด WeTV และ Tailai Entertainment ไม่ปล่อยให้แฟนๆ ต้องรอนาน เดินหน้าเสิร์ฟดีกรีความร้อนแรง ด้วยการเปิดตัว Group Poster พร้อมปล่อยตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการผ่าน YouTube ช่อง WeTV Original
ซึ่งทันทีที่เผยแพร่ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างรวดเร็วจากแฟนๆ บนโลกออนไลน์ที่เฝ้ารอโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เรื่องนี้ เพราะด้วยงานภาพที่โดดเด่นมีมิติ และสไตล์การเล่าเรื่องอันเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดบรรยากาศลึกลับชวนติดตาม ผสานเข้ากับความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำของตัวละครได้อย่างน่าสนใจ จนทำให้ WeTV Original “NOUR” กลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปี
นอกจากเรื่องราวจะเข้มข้นแล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นการรวมนักแสดงชั้นนำไว้ในโปรเจกต์เดียว นำแสดงโดย บอส ภัทการต์, ตงตง กฤษกร, เต้ย พงศกร และ ภูมิ ชวัลวัฒน์ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น ลิตเติ้ล สิรวิชญ์, อัลธอน ครือเกอร์, โอม ณัฐภูมิ, น้ำหนึ่ง แวน เดอ เวน, ขิม กนกลักษณ์ และ พีนัท พีรณัฐ ที่เข้ามายกระดับความเข้มข้นให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมาก คือการรับบทนำในซีรีส์ Boy Love ครั้งแรกของ “ตงตง กฤษกร” และ “เต้ย พงศกร” ซึ่งทั้งคู่เตรียมถ่ายทอดตัวละครที่ภายนอกดูเข้มแข็ง สุขุม เยือกเย็น แต่ภายในกลับซ่อนบาดแผล ความเปราะบาง และด้านมืดบางอย่างเอาไว้ ถือเป็นอีกมิติของการแสดงของทั้งคู่ที่น่าจับตา
“NOUR” (นูร์) ถ่ายทอดเรื่องราวของ “เจมส์” (รับบทโดย บอส ภัทการต์) นายตำรวจหนุ่มไฟแรง ผู้ตามล่าคดีวางเพลิงต่อเนื่อง ก่อนจะได้พบกับ “ร้อยเอกเคน” (รับบทโดย ตงตง กฤษกร) ผู้กองหนุ่มลึกลับ และนับจากวันนั้นโชคชะตาของทั้งคู่ก็ไม่เคยเป็นของตัวเองอีกต่อไป
ขณะเดียวกัน “จิรัตน์” (รับบทโดย เต้ย พงศกร) หมอนิติเวชผู้สุขุมเพื่อนสนิทของเคน ก็ได้พบกับ “ชิตะ” (รับบทโดย ภูมิ ชวัลวัฒน์) ผู้ช่วยหนุ่มที่ค่อยๆ เข้ามาเปลี่ยนโลกของเขา ท่ามกลางความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโลกที่เส้นแบ่งระหว่าง “ความเป็น” และ “ความตาย” อาจไม่ได้ชัดเจนอย่างที่คิด
เตรียมติดตามรับชม WeTV Original “NOUR” (นูร์) ในเดือนสิงหาคมนี้ ทาง WeTV
