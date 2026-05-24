ช่อง 8 ดึง “ไป่ ทาคน” นำทัพซีรีส์เมียนมา “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้” ลงจอในไทย 30 พ.ค.นี้

ช่อง 8 เขย่าจอ ดึงซุป’ตาร์เอเชีย “ไป่ ทาคน” นำทัพซีรีส์เมียนมาฟอร์มยักษ์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ลงจอในไทยครั้งแรก 30 พฤษภาคมนี้
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เดินหน้าตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์เอเชียอย่างเต็มรูปแบบ หลังประสบความสำเร็จจากผัง Asian Series ที่รวบรวมซีรีส์คุณภาพจากไทย จีน เกาหลี และอินเดีย จนสร้างฐานผู้ชมอย่างเหนียวแน่นทั่วประเทศ ล่าสุดสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหม่ให้วงการโทรทัศน์ไทย จับมือ Hollywood Thailand เปิดตลาดบันเทิงระดับภูมิภาค ส่งซีรีส์เมียนมาฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของช่อง “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ลงจอให้แฟนๆ ชาวไทยได้รับชมอย่างเต็มอิ่ม ซีรีส์แนวดราม่าสู้ชีวิตสุดเข้มข้นเรื่องนี้ นำทัพโดยซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย “ไป่ ทาคน” (PAING TAKHON) นักแสดงหนุ่มสุดฮอตเจ้าของฉายาสามีแห่งเอเชีย ร่วมด้วย “ยามิน เมอู” (YAMIN MAY OO), “เน ทู ไนห์” (NAY HTOO NAING) และทีมนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง พร้อมการันตีคุณภาพโดยผู้กำกับชื่อดัง ฮุต ติ้น ตุน เจ้าของผลงานสุดฮิต Toxic, Don’t Open this Book และ Scary Hunters ที่พร้อมยกระดับโปรดักชันซีรีส์เมียนมาสู่สายตาผู้ชมชาวไทยอย่างยิ่งใหญ่
โดยซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ถ่ายทอดเรื่องราวของ “สีหะ เมือง” (ไป่ ทาคน) ชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมาย จนวันหนึ่งชีวิตต้องพลิกผัน เมื่อพี่ชายผู้เป็นนักมวยประจำตระกูลประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถขึ้นชกได้อีก สีหะจึงจำใจต้องก้าวขึ้นสู่สังเวียนแทน ท่ามกลางความกดดันของครอบครัว เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของสายเลือดนักสู้ จากชายหนุ่มที่ไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเอง เขาค่อยๆ เรียนรู้ความหมายของคำว่า “หัวใจนักสู้” ผ่านวินัย การเสียสละ และการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของคนทั้งตระกูล
ไป่ ทาคน (PAING TAKHON) รับบทเป็น สีหะ เมือง กล่าวว่า “เรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ท้าทายมากสำหรับผม เพราะต้องฝึกทั้งฉากแอ็กชั่นและการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครที่มีความกดดันสูงมาก ผมตั้งใจเต็มที่ในทุกฉาก และดีใจมากที่ซีรีส์เรื่องนี้จะได้ออกอากาศให้แฟนๆ ชาวไทยและชาวเมียนมาในไทยได้รับชม อยากฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ รวมถึงแฟนๆ ชาวเมียนมาที่คอยสนับสนุนกันมาตลอด ขอบคุณจริงๆ ครับ”
ยามิน เมอู (YAMIN MAY OO) รับบทเป็น หนิ่น นเว กล่าวว่า “เป็นซีรีส์ที่ทั้งเข้มข้นและอบอุ่นในเวลาเดียวกันค่ะ คาแร็กเตอร์มีหลายมิติและค่อนข้างยาก ต้องใช้สมาธิและอารมณ์ในการแสดงสูงมาก แต่ทุกคนในกองตั้งใจทำงานกันเต็มที่ อยากฝากแฟนซีรีส์ชาวไทยและชาวเมียนมาช่วยติดตามเรื่องราวความรัก ครอบครัว และการต่อสู้ของตัวละครทุกคนไปพร้อมกันค่ะ”
เน ทู ไนห์ (NAY HTOO NAING) รับบทเป็น ธูรา เมือง กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ซีรีส์เรื่องนี้จะได้ออกอากาศในประเทศไทย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้เห็นอีกมุมของวงการซีรีส์เมียนมา เรื่องนี้มีทั้งดราม่า แอ็กชั่น และความเข้มข้นที่ครบรสมากๆ และเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของครอบครัว ฝากแฟนๆ ชาวไทยและชาวเมียนมาทุกคนติดตามและส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ”
ซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 และทุกวันเสาร์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของช่อง 8
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์