“สกาย” ย้ายเข้าบ้าน “นานิ” ติวเข้มสู้ปีศาจลิงหกหู!

“สกาย” บุกติวเข้มสู้ปีศาจถึงบ้าน “นานิ” บททดสอบสุดหินครั้งนี้กลับทำให้เห็นมุมใหม่ที่คาดไม่ถึง ในซีรีส์ WU อู EP.4
“นิรันดร์” (สกาย วงศ์รวี) เดินหน้าสู้ยิบตา หาวิธีเอาชนะปีศาจ “ลิงหกหู” ในตัว “พีท” (นานิ หิรัญกฤษฎิ์) ให้สำเร็จ งานนี้เจ้าตัวถึงขั้นตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่บ้านเดียวกับพีทเพื่อติวเข้มและเตรียมความพร้อมสำหรับทำพิธีกรรมอีกครั้ง แน่นอนว่าหนทางนี้ไม่ได้ง่าย พีทต้องเผชิญกับบททดสอบสุดเคี่ยวกรำจนเกือบถอดใจ แต่ในความโหดหินนั้นเขากลับได้เห็นมุมมองบางอย่างในตัวนิรันดร์ที่คาดไม่ถึง จนกลายเป็นแรงผลักดันให้ฮึดสู้ไม่ถอย สุดท้ายแล้ว “นิรันดร์” จะสามารถทำพิธีสยบปีศาจลิงหกหูในตัว “พีท” ให้สงบลงได้สำเร็จหรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “WU อู” EP.4 ออกอากาศวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกทาง Viu เวลา 21.30 น.
