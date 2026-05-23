เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” ตอนที่ 11

ดราม่าทวีคูณ! “ฟิล์ม รชานันท์” ตัดสินใจครั้งสำคัญหลังเป็นต้นเหตุทำให้เพื่อนแตกคอ “น้ำตาล ทิพนารี” จึงต้องรั้งไว้สุดชีวิต ด้าน “วิว เบญญาภา” ที่กำลังหงุดหงิดก็มี “มิ้ม รัตนวดี” คอยอยู่เคียงข้างไม่ห่าง ส่วน “มิ้ลค์ พรรษา” พร้อมเปิดความสัมพันธ์กับ “เลิฟ ภัทรานิษฐ์” ให้โลกรู้ ในซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.11
“แบมบี้” (ฟิล์ม รชานันท์) เสียใจอย่างมากเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ “ปริม” (น้ำตาล ทิพนารี) และ “มิน” (วิว เบญญาภา) ต้องทะเลาะกัน เธอจึงเดินหน้าไปปรึกษา “กอหญ้า” (เลิฟ ภัทรานิษฐ์) ทางด้าน “มิน” ที่กำลังหงุดหงิดก็มี “แพรว” (มิ้ม รัตนวดี) คอยอยู่เคียงข้าง ในขณะที่ “ชาช่า” (มิ้ลค์ พรรษา) ตัดสินใจที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของเธอกับ “กอหญ้า” ให้ทุกคนรู้ ส่วน “ปริม” ทันทีที่รู้ว่า “แบมบี้” กำลังจะตัดสินใจทำบางอย่างก็พยายามรั้งเธอไว้สุดชีวิต สุดท้ายแล้ว “ปริม” จะรั้ง “แบมบี้” ไว้ได้สำเร็จหรือไม่? ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.11 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com
