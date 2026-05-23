“โหน” ชวนลุ้นทุกปมลับ “ลางปริศนา” 2 ตอนสุดท้าย! ขอบคุณทุกแรงเชียร์

โค้งสุดท้ายห้ามพลาด! “โหน ธนากร” คอนเฟิร์ม “ลางปริศนา” 2 ตอนสุดท้ายเข้มข้น การันตีพีคจัดเต็ม ปมทุกอย่างเตรียมเฉลย พร้อมเผยความประทับใจในการรับบททนายสุดเนี้ยบ ขอบคุณแฟนๆ ที่ร่วมติดตามชมมาตลอด
เดินหน้าสู่บทสรุปสุดเข้มข้น ทิ้งปมจนถึงนาทีสุดท้าย สำหรับละคร ลางปริศนา จากค่าย ดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร และ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ ที่ยิ่งใกล้ตอนจบยิ่งทวีความลุ้นระทึก ทิ้งปมชวนสงสัยแทบทุกฉาก จนแฟนละครต่างพากันคาดเดาถึงบทสรุปของเรื่อง
ด้าน โหน ธนากร ศรีบรรจง ผู้รับบท อานนท์ ทนายคู่ใจของ วรัช (ธันวา สุริยจักร) ขอเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนๆ พร้อมการันตีว่า 2 ตอนสุดท้ายเต็มไปด้วยความพีคที่คาดไม่ถึง “ผมอยากขอบคุณแฟนๆ ละครทุกคนที่ติดตามชมละครกันมาตลอดนะครับ ตอนนี้เรื่องเดินทางมาถึงบทสรุปแล้ว เข้าสู่ 2 ตอนสุดท้าย ซึ่งบอกเลยว่าเข้มข้นมาก แน่นอนว่ายังมีหลายปมที่รอการคลี่คลาย และผมคิดว่าตอนจบอาจพีคกว่าที่หลายคนคาดไว้ด้วย”
นอกจากเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามแล้ว โหนยังเผยว่า เป็นอีกหนึ่งผลงานที่อยู่ในความทรงจำ “ลางปริศนาสำหรับผม เป็นอีกหนึ่งละครที่ผมประทับใจ ผมชอบตัวละครอานนท์ เขาเป็นทนายความ เป็นคาแร็กเตอร์ที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อน แล้วบทโดยรวมของเรื่องนี้ดีเป็นละครที่ครบรสมากๆ ทุกตัวละครจะมีปมของตัวเอง ทำให้คนดูได้ร่วมคิดร่วมเดาไปตลอดทั้งเรื่อง อีกอย่างคือเป็นละครที่ผมใส่สูทแทบทุกฉากเลย เป็นทนายความหนุ่มออฟฟิศเต็มตัว เป็นลุคที่ผมไม่ค่อยได้แต่งในละครเท่าไหร่ เดินเข้ากองทีไรราวที่แขวนชุดของอานนท์จะแน่นตลอด (หัวเราะ) พอละครออกอากาศแฟนๆ ก็ทักเข้ามาหาผมเยอะเลยว่า เรื่องนี้เปลี่ยนลุค นานๆ จะเห็นลุคแบบนี้ของผมในละคร
และที่ประทับใจมากๆ ก็คือการได้ร่วมทำงานกับทุกคนครับ อย่างกับ พี่ฬอน (คณวัชร สังวริบุตร) ผู้กำกับฯ พี่ฬอนก็จะบอกกับผมว่าให้เล่นแบบเรียลได้เลยนะ ซึ่งในเรื่องคนที่ผมจะต้องอยู่ด้วยตลอดก็คือพี่ธันวา แล้วพี่ธันวาเป็นคนที่เล่นละครแบบเรียลมาก มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ดังนั้นเราที่ต้องเข้าด้วยกันก็ต้องเล่นออกมาในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลย ส่วนการได้กลับมาคู่กับ สไมล์ (ศศินา พนมธรนิจกุล) ดีเลยครับ เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเลยไม่มีอะไรกังวล การทำงานก็สนุกครับ ช่วงแรกๆ บทของเราอาจจะตีกันหน่อย แต่ตอนนี้คู่ของเราก็สมหวังแล้ว แต่ 2 ตอนสุดท้ายจะมีฉากหวานๆ ของคู่ผมไหมก็ต้องติดตามกันนะครับ
ผมขอขอบคุณผู้กำกับฯ ทีมงาน นักแสดงทุกคนนะครับ การทำงานละครลางปริศนาเป็นการทำงานที่เต็มไปด้วยความสุข ขอบคุณที่ทำให้ทุกอย่างราบรื่น จนวันนี้ละครมาถึง 2 ตอนสุดท้ายแล้ว ผมอยากชวนทุกคนให้รอติดตามชม มาลุ้นบทสรุปละครไปด้วยกันนะครับ”
ติดตามชม “ลางปริศนา” 2 ตอนสุดท้ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม และนำเสนอตอนจบในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
