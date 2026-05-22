“ลูกหมี-ซอนญ่า” หวานส่งท้ายความรักสุดอบอุ่นใน “คุณแฟนบ้านนอก”

“ลูกหมี - ซอนญ่า” หวานส่งท้ายความรักสุดอบอุ่น ในซีรีส์ “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” EP.8 ตอนจบ!
เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว สำหรับซีรีส์ Girl’s Love Romantic Comedy “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” จาก CHANGE2561 ORIGINAL ที่มีแต่ความสนุกที่พุ่งทะยานขึ้น พร้อมยังสร้างปรากฏการณ์ถูกพูดถึงในโซเชียลอย่างมากมาย ติดเทรนด์ (x) ในไทยและอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลกทุกมุมโลก ในทุก EP. ที่ออกอากาศ ทั้งด้วยความสามารถในการแสดงรวมถึงเคมีที่เข้ากันระหว่าง ลูกหมี ปัญญาพัชร กับ ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์ กับบทบาทของ เฮียเกล้า - หนูศิ ที่ทำเอาแฟนๆ อินเบอร์แรง
ก่อนจะลาจอในวันศุกร์นี้ Final EP. ชีวิตหลังแต่งงานของ “เฮียเกล้า” (ลูกหมี ปัญญาพัชร) และ “หนูศิ” (ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์) ที่ค่อยๆ เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแท้จริง จากคุณหนูที่เคยเติบโตในโลกหรูหรา ต้องปรับตัวเข้ากับวิถีชนบทที่เต็มไปด้วยดินโคลนและความเรียบง่ายที่ไม่เคยสัมผัส ขณะเดียวกัน เฮียเกล้าเองก็ต้องรับมือกับสาวลูกคุณหนูขี้วีนเอาแต่ใจที่เข้ามาปั่นป่วนชีวิตอันสงบของเธอไปอีกนาน
แต่ท่ามกลางความแตกต่างของสองโลก กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่ค่อยๆ เติบโตอย่างสวยงาม จากความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วย “เงื่อนไข” และ “ข้อตกลง” ค่อยๆ กลายเป็นความรัก ความเข้าใจ และการเป็นพื้นที่ปลอดภัยของกันและกัน และใน Final EP. นี้ ความรักของทั้งคู่จะสามารถก้าวผ่านทุกบททดสอบได้หรือไม่?
สุดท้ายแล้ว “คุณแฟนบ้านนอก” จะเป็นเพียงข้อตกลงทางธุรกิจ หรือจะกลายเป็น “บ้านของหัวใจ” ที่ทั้งสองคนไม่อยากจากไปตลอดกาล ร่วมลุ้นและส่งหัวใจให้ “เฮียเกล้า - หนูศิ” ไปพร้อมกันใน “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” Final EP. วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. ทางแอป oneD เฉพาะประเทศไทย และรับชมพร้อมกันทั่วโลกทางแอป iQIYI ยกเว้นประเทศไทย
