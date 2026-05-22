เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 31 - 32 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 31 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) กับ อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) พยายามหาหลักฐานเอาผิด เจ้าสัวเทียน (ตฤณ เศรษฐโชค) เพื่อช่วยให้ มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) หลุดพ้นจากการเป็นนางบำเรอของเจ้าสัวเทียน แต่การหาหลักฐานที่จะดำเนินคดีกับเจ้าสัวเทียนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าสัวเทียนทำธุรกิจผิดกฎหมายจริงๆ โดยใช้อำนาจของ พิชัย (ปริยะ วิมลโนช) เป็นใบเบิกทาง
ซึ่งคนที่จะสามารถนำเอกสารช่องทางการเงินออกมาเอาผิดเจ้าสัวเทียนได้มีเพียง ชาลินี (ปณิตา พัฒนาหิรัญ) เท่านั้น แต่ในขณะที่ธนนท์กับอ้อมกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าสัวเทียน ธนนท์กลับถูกมือปืนปริศนาบุกลอบยิงโดยไม่ทันตั้งตัว อ้อมเห็นเข้าจึงตัดสินใจเอาตัวเองเข้ารับกระสุนแทน
ตอนที่ 32 ออกอากาศวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
หลังจาก อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) ถูกยิงบาดเจ็บหนัก ทันทีที่อาการดีขึ้น อ้อมตัดสินใจยอมรับกับ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ว่าเธอรักเขาอย่างเต็มหัวใจ พร้อมกับขอโทษทุกเรื่องราวที่ทำให้เขาต้องเสียใจ อ้อมตัดสินใจเดินหน้าแก้ไขเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของเธอให้ถูกต้อง
ฝ่าย พิชัย (ปริยะ วิมลโนช) กับ ชาลินี (ปณิตา พัฒนาหิรัญ) หลังจากรู้ว่าธนนท์ถูกลอบยิงจึงหอบหลักฐานส่งตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับ เจ้าสัวเทียน (ตฤณ เศรษฐโชค) อย่างถึงที่สุด หลังจากเรื่องร้ายๆ ผ่านไป มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ตัดสินใจกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง และได้รับโอกาสเดินแบบชุดฟินาเล่ในงานเดินแบบสุดยิ่งใหญ่ แต่มินท์กลับได้รับข้อความข่มขู่จาก เอกภพ (ถิร ชุติกุล) ให้มาพบเขาภายใน 30 นาที ไม่เช่นนั้นเขาจะแฉคลิปลับของเธอทันที!
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์