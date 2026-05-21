“ริส” ปลื้ม “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” แรงเกินต้าน ฟินนอกจอได้คู่ “มิ้นท์” สมใจ

“เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” กระแสแรงไม่หยุด ทำเอา “ริส วิชญพงศ์” ปลื้มสุดๆ พร้อมเปิดใจแบบเขินๆ ว่าแอบชื่นชอบ “มิ้นท์ พรทิวา” มานาน วันนี้สมใจได้ประกบคู่ในจอ แถมนำความรู้สึกจริงมาปรับใช้กับบทบาท “หมวดมนัส” ที่ตามจีบ “มาเรีย” ในเรื่องอีกด้วย
กระแสตอบรับยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับละครแอ็กชั่น ดราม่า คอเมดี้ “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ของค่าย โกลด์ ซี.พี.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ที่ครองใจแฟนละครช่อง 7HD ได้อย่างอยู่หมัด ด้วยเนื้อเรื่องครบรส ฉากแอ็กชั่นสุดมัน และเพลงประกอบสุดไพเราะ นอกจากคู่พระนาง เบน สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ กับ เจด้า ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ ที่เคมีเข้ากันลงตัวแล้ว อีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆ พากันอมยิ้มไม่แพ้กัน คือ ริส วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด กับ มิ้นท์ พรทิวา สาครจันทร์ ซึ่งได้รับคำชมอย่างล้นหลามถึงความน่ารักและเคมีที่ชวนให้ลุ้นทุกฉาก เรียกว่าเป็นคู่จิ้นลิ้นกับฟัน จนมีแฟนๆ คอมเมนต์ชมว่า คู่นี้น่ารักดี, ริสน่ารักมาก, ติดตามริสมาตั้งแต่แคนสองแผ่นดิน, มิ้นท์น่ารัก, ละครสนุกมาก, ดูทุกวันเลย, เพลงเพราะมาก เห็นแฟนๆ ซัปพอร์ตแบบนี้ “ริส” เลยฝากขอบคุณ พร้อมเปิดใจถึงการได้ร่วมงานกับ “มิ้นท์” ให้ฟังแบบฮ๊อบๆ ว่า
“ผมเห็นกระแสตอบรับแล้ว รู้สึกดีใจมากครับที่แฟนๆ ติดตามและชื่นชอบ ต้องบอกว่าเรื่องนี้กระแสดีตั้งแต่เริ่มมีโปรโมททีเซอร์บอกวันออกอากาศแล้วครับ อยากให้แฟนๆ ทุกคนรอติดตามกันต่อไปเรื่อยๆ นะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วย เรื่องนี้ผมรับบท มนัส เป็นตำรวจทีมเดียวกับพี่เบน ที่ปลอมตัวเป็น YouTuber สายคอนเทนต์ เพื่อสืบเรื่องขบวนการค้ายาเสพติด
เรื่องนี้ได้มาเล่นคู่พี่ มิ้นท์ พรทิวา ด้วย ต้องบอกว่าดีใจมากครับ เพราะว่าผมเคยได้ดูละคร เรื่อง ปล้นลอยฟ้า ที่พี่มิ้นท์แสดง บู๊ได้ไม่เป็นสองรองใคร ดูแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เล่นด้วยกัน คิดว่าน่าไปด้วยกันได้ คือรู้สึกอยากร่วมงานด้วยครับ จนวันหนึ่งช่วงที่ผมถ่ายละครเรื่อง แคนสองแผ่นดิน อยู่ แล้วผมเห็นพี่มิ้นท์แวะมาที่กองถ่าย เพื่อมาหาคุณอา ฉลอง (ฉลอง ภักดีวิจิตร) ก็มีแอบๆ มองอยู่ห่างๆ หลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอาฉลอง ผมก็บอกคุณอาว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานกับพี่มิ้นท์ครับ แล้วในที่สุดก็ได้มาเล่นกับพี่มิ้นท์ใน เพลงรักพยัคฆ์ร้าย ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านมากที่ให้โอกาส ซึ่งเรื่องนี้ผมก็บอกพี่มิ้นท์เหมือนกันว่า ผมอยากร่วมงานกับพี่มิ้นท์นะ พอได้มาร่วมงานกันจริงๆ ก็รู้สึกได้เลยว่าพี่มิ้นท์เตรียมตัวมาดี ทำให้ไม่รู้สึกเกร็ง แล้วพี่มิ้นท์เป็นคนที่วางตัวดีมาก น่ารักมาก ทำงานด้วยง่าย แล้วในเรื่องของคู่เราก็เป็นอะไรที่น่ารักครับ ต้นๆ เรื่อง เหมือนเราเป็นคู่กัดกัน บทผมหรือตัวหมวดมนัสเขาจะแอบชอบมาเรียซึ่งก็คือพี่มิ้นท์ข้างเดียว เราชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบเรา ต้องตามจีบทั้งเรื่องเลย ก็แอบเอาฟีลลิ่งที่แอบปลื้มพี่มิ้นท์มานานในชีวิตจริง มาปรับอารมณ์ใส่เข้าไปในบทนิดหน่อย (ยิ้ม)
อยากชวนแฟนๆ มาลุ้นกันว่า สุดท้ายมนัสจะเอาชนะใจมาเรียได้ไหม รวมถึงอยากให้รอติดตามเรื่องราวต่างๆ หลังจากนี้ บอกเลยว่าเข้มข้นทุกตัวละครเลยครับ มันมีจุดหักมุมที่หลายคนคาดไม่ถึงอีก ต้องรอดูเลยครับ แล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆ ช่อง 7HD มากๆ นะครับ ที่คอยสนับสนุน ซัปพอร์ตละครของเรา ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ เพลงรักพยัคฆ์ร้าย”
ติดตามชมละคร “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube : Ch7HD
