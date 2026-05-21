“อุ้ม-แบม” จุ๊บหวาน! สยบประเด็นมือที่สาม

“อุ้ม อิษยา” จุ๊บหวาน “แบม สราลี” จนโซฟายังเอาไม่อยู่ สยบประเด็นมือที่สาม ในซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” EP.5
มีเรื่องให้ได้ลุ้นกันแล้ว เมื่อความรักของ ไออุ่น (อุ้ม อิษยา) และ พาฝัน (แบม สราลี) กำลังไปได้สวย แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไม่ได้ราบรื่นง่ายๆ เพราะการกลับมาของ กริช (โอม คณิน) ยังคงวนเวียนเข้ามาในชีวิต แม้จะรู้ว่าทั้งคู่แต่งงานกันแล้วก็ตาม กลายเป็นอีกหนึ่งปมที่เข้ามาสร้างความว้าวุ่นให้กับชีวิตคู่ของทั้งสองคนไม่น้อย
ล่าสุดแฟนๆ เตรียมฟินไปกับฉากหวานที่ “ไออุ่น” และ “พาฝัน” ขอพักเรื่องปวดหัวจากมือที่สามแล้วหันมาเติมกำลังใจให้กันด้วยโมเมนต์สุดละมุนบนโซฟาที่เต็มไปด้วยเคมีที่ชวนเขินจนคนดูต้องยิ้มตาม แต่กว่าจะได้ฉากหวานออกมาสมบูรณ์แบบ เบื้องหลังกลับไม่ง่ายอย่างที่เห็น เพราะความท้าทายของฉากนี้ไม่ได้อยู่ที่เลิฟซีน แต่อยู่ที่ “อุ้ม” ที่ต้องคอยจัดท่านั่งและทรงตัวบนโซฟาไม่ให้ตก แต่ก็ยังต้องกอดปลอบ “แบม” หวานก็ต้องหวาน จุ๊บให้กำลังใจก็ต้องทำ
ติดตามฉากจุ๊บหวานของ “ไออุ่น - พาฝัน” ไปพร้อมกันว่าจะละมุนแค่ไหน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร
