“ฟลุ๊ค” เจอมุมทัชใจ “แสงเหนือ” ทำเอาไปไม่เป็น!

“ฟลุ๊ค ภูสิษฐ์” ใจอ่อนระทวย เจอมุมทัชใจ “แสงเหนือ” ทำเอาไปไม่เป็น! ความสัมพันธ์คืบหน้าไปอีกขั้น สวนทางอีกคู่ที่เริ่มมีปัญหา ในซีรีส์ “เรียกแด๊ดสิธาร - Your Dear Daddy The Series” EP.3
ชนวนเหตุเริ่มปะทุขึ้น เมื่อ "แม้นเมือง" (แก็ป จักริน) รู้ความจริงว่า "เหมือนแพร" (เม เมธกานต์) ต้องเดินทางไปช่วย “เกล” (นานะ รมิตา) ลูกพี่ลูกน้องของ "ศิลา" (ฟลุ๊ค ภูสิษฐ์) ดูแลเรื่องการดีไซน์เสื้อผ้าสำหรับงานแฟชั่นโชว์ครั้งสำคัญอย่าง Northern Summit ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันทำให้ทั้งคู่เกิดปากเสียงกัน ในขณะที่ฝั่งของ "ศิลา" และ "สายธาร" (แสงเหนือ จิตบุณย์) ความสัมพันธ์กลับสวนทางและกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อศิลาได้บังเอิญเห็นมุมอ่อนโยนบางอย่างในตัว "สายธาร" มุมที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนและสร้างความประทับใจให้เขาอย่างลึกซึ้งมุมนี้จะทัชใจและเปลี่ยนความรู้สึกของศิลาไปได้มากแค่ไหน รวมถึงเคมีและความสัมพันธ์ที่น่าจับตามองระหว่าง "เหมือนแพร" กับ "เกล" จะลงเอยอย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “เรียกแด๊ดสิธาร - Your Dear Daddy The Series” EP.3 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่อง 9 กด 30 ดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.00 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
