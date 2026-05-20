“หลุยส์” ฟิวส์ขาดกระทืบ! “นาย” เซ่นปมรัก “มิ้นท์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดือดจัด! “หลุยส์ สก๊อตต์” ฟิวส์ขาดกระทืบ “นาย ณภัทร” เซ่นปมรัก “มิ้นท์ รัญชน์รวี” ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ”

ดุเดือดไม่หยุด สำหรับละคร “โทษฐานที่รักเธอ” เมื่อ มหาสมุทร (หลุยส์ สก๊อตต์) ไม่ทนอีกต่อไป เหตุเพราะ วายุ (นาย ณภัทร) เข้ามาใกล้ชิดน้องสาวสุดที่รักอย่าง ฟ้าใส (มิ้นท์ รัญชน์รวี) ยิ่งเดือดอารมณ์หวงเกินพี่ชาย อารมณ์หึงยิ่งกว่าแฟนเลยปะทุถึงขีดสุด! เป็นชนวนเหตุสำคัญทำให้มหาสมุทรยกพวกมารุมกระทืบวายุแบบไม่ปราณี ฉากนี้เรียกว่าเป็นมหากาพย์ความเดือด มีทั้งคิวบู๊ คิวรถ คิวบล็อกกิ้ง คนในฉากอีกหลายสิบชีวิต บั๊ม ปริยากร ผู้กำกับฯ จึงขอซักซ้อมคิวกันเพื่อความเป๊ะและความปลอดภัยของทุกคน งานนี้คนที่รับบทหนักที่สุดคือหลุยส์ สก๊อตต์ เรียกว่าฟาดด้วยคำพูด ฟาดด้วยกำลัง แถมยังฟาดด้วยอาวุธ ทำเอาหลุยส์ตั้งใจทบทวนบท ทำอารมณ์ตั้งแต่ซ้อมกันเลยทีเดียว!

อีกคนที่รับบทหนักไม่แพ้กันก็คือพระเอกหนุ่มนาย ณภัทร เพราะวันนี้จะโดนกระทืบเป็นหลัก บั๊มเลยจัดให้พี่ๆ สตั๊นท์มาซักซ้อมคิวการต่อย เตะ ถีบกับนายอยู่หลายรอบเพื่อภาพที่สวยงามและดูสมจริง หลังจากบู๊จนจุใจได้ภาพครบถ้วนแล้ว ก็มาถึงคิวนางเอกมิ้นท์ของเราต้องออกโรงมาปกป้องวายุจากพี่ชาย โดยมิ้นท์วิ่งถลาลงมาหานายที่นอนกลิ้งกับพื้นในสภาพสะบักสะบอม หลุยส์ที่เห็นมิ้นท์ปกป้องนายขนาดนั้นก็ยิ่งเดือด กระชากนายมาพร้อมเอาปืนจ่อ แต่มิ้นท์ก็เข้ามาขวางไว้ แถมประกาศว่า “ฟ้าใสรักเขา” ยิ่งเหมือนเอาน้ำมันราดบนกองไฟ หลุยส์เดือดจัดจะยิงนายให้ได้ แต่มิ้นท์ก็รีบเอาตัวไปกอดบังกระสุนให้อีก นายถึงกับอึ้งไม่คิดว่าเหตุการณ์จะมาถึงจุดนี้ แต่ก็ไม่วายส่งสายตากวนๆ ปั่นประสาทหลุยส์อีกรอบ!

เรียกว่าเป็นอีกฉากเดือดสะเทือนจอที่ทุกคนต้องดู นอกจากจะมีครบทุกรส ยิ่งดูยิ่งสะใจแล้ว ยังเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตัวละครอีกด้วย แฟนละคร “โทษฐานที่รักเธอ” ห้ามพลาดเด็ดขาด วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”

