“เจมีไนน์-โฟร์ท” พลิกบทบาทสุดขั้ว ประชันฝีมือในซีรีส์ “เด็กชายไม่ไปสวรรค์”

เมื่อศรัทธาปะทะความรู้สึกต้องห้าม “เจมีไนน์ - โฟร์ท” พลิกบทบาทประชันฝีมือสุดเข้มข้น ในซีรีส์ “เด็กชายไม่ไปสวรรค์ - Ticket to Heaven” เริ่มตอนแรก 30 พฤษภาคมนี้ ทางช่อง GMM25
สิ้นสุดการรอคอย สำหรับแฟนๆ ของสองนักแสดงฮอตมากฝีมือจาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย อย่าง “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” และ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” กับผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด “เด็กชายไม่ไปสวรรค์ - Ticket to Heaven” ในบทบาทที่ฉีกทุกภาพจำและท้าทายขีดจำกัดทางการแสดงแบบก้าวกระโดด กับบทพิสูจน์แห่งความรู้สึก เมื่อต้องเลือกระหว่าง 'แรงศรัทธา' ที่ยึดถือกับ 'เสียงของหัวใจ' ที่ยากจะปฏิเสธ พร้อมเสริมทัพด้วยทีมนักแสดงคุณภาพไว้อย่างคับคั่ง ทั้งรุ่นใหญ่ระดับตำนานและรุ่นใหม่ไฟแรง อาทิ “อชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณ, อั๋น ชัยพร โอลีเวีย พูพาร์ต, ไบร์ท รพีพงศ์ ทับสุวรรณ, นก สินจัย เปล่งพานิช, ต้อม พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, ต้อ ภควัต ตั้งฉัตรแก้ว, กีตาร์ ศุภกร กันทนิตย์, มุก ชญาดา อะกิยามะ, มันตรา ธมนต์ชิตา นามกูล, ปุน ปุญย์ สุตารมจ์ ฯลฯ” ที่จะพาคนดูไปสัมผัสกับทุกอารมณ์ “ระหว่างศรัทธากับหัวใจ…ควรเชื่ออะไรมากกว่า” อีกหนึ่งผลงานการกำกับของ “นพณัช ชัยวิมล” ผู้กำกับฯ มือรางวัล การันตีคุณภาพเต็มร้อย เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และเวลา 21.30 น. รับชมย้อนหลังที่แรกได้ทาง Viu
“Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์” เป็นเรื่องราวของ“แทนรัก” (โฟร์ท ณัฐวรรธน์) เด็กหนุ่มผู้เคร่งครัดในศาสนาและมุ่งมั่นสู่เส้นทางนักบวชเพื่อพบพ่อแม่บนสวรรค์ เขาต้องเผชิญกับบททดสอบหัวใจครั้งใหญ่เมื่อได้พบกับ “บาร์ธ" (เจมีไนน์ นรวิชญ์) เพื่อนใหม่ผู้มีบาดแผลลึกในใจ ท่ามกลางกฎเหล็กของโรงเรียนและสายตาจับจ้องของ “คุณพ่ออานนท์" (อั๋น ชัยพร โอลีเวีย พูพาร์ต) ความผูกพันที่เกินกว่าเพื่อนกลับงอกเงยขึ้น เมื่อความศรัทธาปะทะกับความรู้สึกต้องห้าม แทนรักจึงต้องเลือกระหว่างทางเดินสู่พระเจ้าหรือความรัก แล้วสวรรค์ที่แท้จริงของพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแน่? เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
ติดตามชมซีรีส์เรื่อง “เด็กชายไม่ไปสวรรค์ - Ticket to Heaven” ได้ในทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และเวลา 21.30 น. รับชมย้อนหลังที่แรกได้ทาง Viu เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
