เรื่องย่อซีรีส์ “เด็กชายไม่ไปสวรรค์ Ticket to Heaven”
บทประพันธ์ : กิตติศักดิ์ คงคา
บทโทรทัศน์ : นพณัช ชัยวิมล และ กิตติศักดิ์ คงคา
กำกับการแสดง : นพณัช ชัยวิมล
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทาง Viu
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ “แทนรัก” (โฟร์ท ณัฐวรรธน์) เด็กหนุ่มผู้เคร่งครัดในศาสนาและมุ่งมั่นสู่เส้นทางนักบวชเพื่อพบพ่อแม่บนสวรรค์ เขาต้องเผชิญกับบททดสอบหัวใจครั้งใหญ่เมื่อได้พบกับ “บาร์ธ" (เจมีไนน์ นรวิชญ์) เพื่อนใหม่ผู้มีบาดแผลลึกในใจ ท่ามกลางกฎเหล็กของโรงเรียนและสายตาจับจ้องของ “คุณพ่ออานนท์" (อั๋น ชัยพร โอลีเวีย พูพาร์ต) ความผูกพันที่เกินกว่าเพื่อนกลับงอกเงยขึ้น เมื่อความศรัทธาปะทะกับความรู้สึกต้องห้าม แทนรักจึงต้องเลือกระหว่างทางเดินสู่พระเจ้าหรือความรัก แล้วสวรรค์ที่แท้จริงของพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแน่? เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ รับบท บาร์ธ
โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล รับบท แทนรัก
อชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณ รับบท คงเดช
อั๋น ชัยพร โอลีเวีย พูพาร์ต รับบท คุณพ่ออานนท์
ไบร์ท รพีพงศ์ ทับสุวรรณ รับบท มาสเตอร์ภาค
นก สินจัย เปล่งพานิช รับบท บุษยา (แม่บาร์ธ)
ต้อม พลวัฒน์ มนูประเสริฐ รับบท พ่อบาร์ธ
ต้อ ภควัต ตั้งฉัตรแก้ว รับบท ริว
กีตาร์ ศุภกร กันทนิตย์ รับบท ปริ้นซ์
มุก ชญาดา อะกิยามะ รับบท เชอร์รี่
มันตรา ธมนต์ชิตา นามกูล รับบท โอ๋
ปุน ปุญย์ สุตารมจ์ รับบท ก้องกิจ
