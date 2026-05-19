“แจม-วิว” ประกบคู่เคมีใหม่ใน “เหมันต์ตะวันรอน” ลงจอปล้นใจ 25 พ.ค.นี้

ล็อกคิวรอ! “แจม - วิว” กับการปะทะกันของคู่เคมีใหม่ ในละคร “เหมันต์ตะวันรอน” พร้อมลงจอปล้นใจ 25 พ.ค.นี้ ทางช่องวัน 31
ช่องวัน 31 พร้อมเสิร์ฟละครพีเรียด แอ็กชั่น โรแมนติก สุดเข้มข้น “เหมันต์ตะวันรอน” ที่จะพาแฟนๆ ไปพบกับจอมโจรอันเลื่องชื่อผู้ลึกลับที่หลายคนต่างตามล่าตัว แต่กลับไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงแม้แต่คนเดียว สู่การปรากฏตัวของเขาและความจริงที่รอวันเปิดเผย! โดยเป็นการโคจรมาเจอกันของคู่เคมีใหม่ อย่างพระเอกหนุ่ม แจม รชตะ ที่มาสวมบทเป็น “เสือตะวัน” ประกบกับนางเอกมากความสามารถ วิว วรรณรท ร่วมด้วยทัพนักแสดงชั้นนำอีกคับคั่ง อาทิ พ้อยท์ ชลวิทย์, แนท อนิพรณ์, แอน สิเรียม, น้ำ รพีภัทร, พิมพ์ พิมพ์พรรณ, คุกกี้ ญดา, อินเตอร์ รุ่งรดา ฯลฯ บทประพันธ์โดย นวาภัส บทโทรทัศน์โดย ปณธี กำกับการแสดงโดยผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรง แผ่นดิน ประสงค์สันติ ที่เคยฝากผลงานไว้อย่างละคร เลดี้บานฉ่ำ
“เหมันต์ตะวันรอน” เรื่องราวท่ามกลางข่าวลืออันน่าสะพรึงกลัวของ เสือตะวัน (แจม รชตะ) จอมโจรเลื่องชื่อที่ทางการตามล่าตัว แต่กลับไม่มีใครเคยเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งวันหนึ่ง ชายหนุ่มปริศนาที่ร่างกายสะบักสะบอมจากการถูกทำร้ายนอนหมดสติอยู่ในหมู่บ้านเกาะไพร ลูกจัน (วิว วรรณรท) ครูสาวประจำหมู่บ้านได้ยื่นมือเข้าช่วยชีวิตเขาไว้ แม้ภายในใจจะแอบสงสัยว่าชายหนุ่มตรงหน้าอาจจะเป็น “เสือตะวัน” จอมโจรผู้โหดเหี้ยม ท่ามกลางอันตรายและการพิสูจน์ตัวตน ภารกิจตามหาความจริงท่ามกลางเบาะแสที่หายสาบสูญจึงเริ่มต้นขึ้น
เรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหน ติดตามชมได้ในละคร “เหมันต์ตะวันรอน” เริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD
