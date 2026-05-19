เรื่องย่อละคร “เหมันต์ตะวันรอน”
บทประพันธ์ : นวาภัส
บทโทรทัศน์ : ปณธี
กำกับการแสดง : แผ่นดิน ประสงค์สันติ
ผู้ผลิต : ช่องวัน 31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวท่ามกลางข่าวลืออันน่าสะพรึงกลัวของ เสือตะวัน (แจม รชตะ) จอมโจรเลื่องชื่อที่ทางการตามล่าตัว แต่กลับไม่มีใครเคยเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งวันหนึ่ง ชายหนุ่มปริศนาที่ร่างกายสะบักสะบอมจากการถูกทำร้ายนอนหมดสติอยู่ในหมู่บ้านเกาะไพร ลูกจัน (วิว วรรณรท) ครูสาวประจำหมู่บ้านได้ยื่นมือเข้าช่วยชีวิตเขาไว้ แม้ภายในใจจะแอบสงสัยว่าชายหนุ่มตรงหน้าอาจจะเป็น “เสือตะวัน” จอมโจรผู้โหดเหี้ยม ท่ามกลางอันตรายและการพิสูจน์ตัวตน ภารกิจตามหาความจริงท่ามกลางเบาะแสที่หายสาบสูญจึงเริ่มต้นขึ้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. แจม รชตะ หัมพานนท์ รับบท เสือตะวัน
2. วิว วรรณรท สนธิไชย รับบท ลูกจัน
3. พ้อยท์ ชลวิทย์ มีทองคำ รับบท ทิว
4. แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ รับบท เพชรพริ้ง
5. แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ รับบท หม่อมสกลวรรณ
6. น้ำ รพีภัทร เอกพันธุ์กุล รับบท เสือฝ้าย
