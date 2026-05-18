“สกาย” ปลุกพลังปีศาจ “นานิ” เปิดฉากภารกิจเสี่ยงตาย

“สกาย” จำใจต้องง้อ “นานิ” เพื่อภารกิจสำคัญ แต่การปลุกพลังปีศาจมีราคาที่ต้องจ่ายสูงลิ่ว เพราะหากพลาดอาจหมายถึงการสูญเสียพีทไปตลอดกาล
เรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ “นิรันดร์” (สกาย วงศ์รวี) ออกอาการไม่สบอารมณ์อย่างแรงที่ “พีท” (นานิ หิรัญกฤษฎิ์) ชอบเรียกตัวเองว่า อู แต่ถึงจะหมั่นไส้แค่ไหน นิรันดร์กลับไม่มีทางเลือก เพราะงานใหญ่บางอย่างที่ต้องทำกับ “เฟย” (ก๊อตจิ ทัชชกร) จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งที่มีแค่พีทเท่านั้นที่ทำได้ นิรันดร์จึงต้องเอ่ยปากขอร้องให้พีทเข้ามาช่วยในภารกิจตามหาพิกัดของ “ฉีหรง” โดยจำเป็นต้องปลุกและใช้ “พลังปีศาจ” ในตัวของพีทเป็นกุญแจสำคัญในการนำทาง แต่ทุกอย่างไม่ง่าย เพราะถ้าพลาดนิดเดียวอาจไม่มีพีทคนเดิมกลับมาอีกเลย ภารกิจครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “WU อู” EP.3 ออกอากาศวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกทาง VIU เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์