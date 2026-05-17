เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” ตอนที่ 10

“ฟิล์ม - น้ำตาล” เจอเรื่องตึงเครียด สวนทาง “มิ้ลค์ - เลิฟ” หวานหนักริมหาด ส่วน “วิว - มิ้ม” ขยับสถานะข้ามขั้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ในซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.10
สถานการณ์เริ่มตึงเครียดจนน่าจับตา เมื่อ “แบมบี้” (ฟิล์ม รชานันท์) อดเป็นห่วง “ปริม” (น้ำตาล ทิพนารี) ไม่ได้ หลังอีกฝ่ายตัดสินใจปฏิเสธรับงานจนสร้างความไม่พอใจให้กับ “มิน” (วิว เบญญาภา) แม้ปริมจะยืนยันว่ามินจัดการปัญหาได้ แต่คำตอบนั้นกลับยิ่งทำให้แบมบี้กังวลใจมากขึ้น ด้าน “ชาช่า” (มิ้ลค์ พรรษา) เดินหน้าสร้างโมเมนต์ประทับใจ หลังจาก “กอหญ้า” (เลิฟ ภัทรานิษฐ์) ยอมเปิดใจให้ โดยวางแผนจัดเซอร์ไพร์สสุดโรแมนติกริมชายหาด ทั้งชวนกันดูดาวและจิบไวน์ใต้แสงจันทร์ ส่วนทางด้าน “มิน” (วิว เบญญาภา) ก็เผยความในใจที่ทำเอาซึ้งไปตามๆ กัน เมื่อเธอบอกกับ “แพรว” (มิ้ม รัตนวดี) อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นการขยับความสัมพันธ์ให้ข้ามไปอีกขั้นอย่างเป็นทางการ ตามลุ้นกันว่า ความกังวลของแบมบี้จะคลี่คลายอย่างไร และความหวานของแต่ละคู่จะนำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญหรือไม่ ห้ามพลาดชม
ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” ตอนที่ 10 ออกอากาศวันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
