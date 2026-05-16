ช่อง 7HD ฤกษ์ดีบวงสรวง “อันเนื่องมาจาก” ซีรีส์รักข้ามมิติรสละมุน

ช่อง 7HD บวงสรวง “อันเนื่องมาจาก” ซีรีส์รักข้ามมิติรสละมุน นำโดย บิว ณัฐพล, อีฟ และ มิลลี่ อภิสรา เตรียมเสิร์ฟความอร่อยผ่านตำรับอาหารชาววังโบราณ พร้อมทัพนักแสดงคุณภาพคับคั่ง เตรียมฟินหน้าจอเร็วๆ นี้
เรียกว่าบรรยากาศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ ช่อง 7HD วานนี้ (15 พ.ค. 2569) เต็มไปด้วยความคึกคักและอวลด้วยกลิ่นอายแห่งความเป็นสิริมงคล เมื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ช่อง 7HD และ บริษัท พีบี สตูดิโอ จำกัด จัดพิธีบวงสรวงเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มละเมียด “อันเนื่องมาจาก” ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทประพันธ์ระดับตำนาน ‘ชีวิตในวัง’ โดย ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ นำโดยนักแสดงรุ่นใหม่มากฝีมือ บิว ณัฐพล ไรยวงค์, อีฟ กัญณัฐสินี, มิลลี่ อภิสรา, พร้อมด้วยศิลปินนักแสดงชั้นครู สุดา ชื่นบาน, ดวงดาว จารุจินดา, วิยะดา อุมารินทร์, ช่อผกา วิริยานนท์ และ สวนีย์ นาวินธนันท์ชัย, ณัฐิยา ยศรุ่งเรือง, เคธี่ Kathy&George, มิน รตวรรณ ออมไธสง รวมทั้งนักแสดงสมทบคุณภาพอีกคับคั่ง พร้อมด้วยผู้กำกับ “แหม่ม พิไลวรรณ บุญล้น” เข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น
ซีรีส์ “อันเนื่องมาจาก” มุ่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการถ่ายทอดวิถีไทยและ “ตำรับอาหารชาววัง” ผ่านมุมมองร่วมสมัย เพื่อผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยสู่สายตาสากล นำเสนอผ่านเรื่องราวแนวโรแมนติก - คอเมดี้ ที่สอดแทรกสาระความรู้และความบันเทิงไว้อย่างกลมกลืน เมื่อ “เสน่ห์ปลายจวัก” กลายเป็นจุดเริ่มต้น เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ “พิม” (รับบทโดย อีฟ กัญณัฐสินี) ข้าหลวงสาวผู้เชี่ยวชาญตำรับอาหารชาววังจากอดีต ด้วยแรงอธิษฐานของใครบางคน และด้วยสัญญาที่ติดมากับใครอีกคน ปรากฏการณ์แห่งเวลาจึงทํางานนำพาข้ามกาลเวลามาพบกับ “ข้าวเม่า” (รับบทโดย มิลลี่ อภิสรา) หญิงสาวสู้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีความฝันอยากเป็นเชฟเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัว ความต่างของยุคสมัยที่เชื่อมโยงกันด้วย “รสชาติ” จึงนำมาซึ่งความสนุกสนานและความประทับใจที่ยากจะคาดเดา
แฟนๆ เตรียมพบความอร่อยของตำรับอาหารไทยและความสนุกที่ชวนติดตามได้ในซีรีส์ ‘อันเนื่องมาจาก’ เร็วๆ นี้ ทางช่อง 7HD กด 35
