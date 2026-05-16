เรื่องย่อละคร “สิงโตลำซิ่ง”
บทประพันธ์ : ศกุนกานต์ เวชชาชีวะ และ ปฏิญญา ปุญญ์ศรัทธา
กำกับการแสดง : รัตนพงษ์ วันละ และ จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์
ผู้ผลิต : ช่อง one31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของคณะเชิดสิงโตคิมหันต์ ศูนย์รวมใจลูกอีสานในเมืองกรุง ที่ต้องเจอกับวิกฤตของคณะ หลังจากที่ ชลิต (วิทย์ ภูธฤทธิ์) เจ้าของคณะเกิดประสบอุบัติเหตุอาการสาหัส ทำให้ แต้ว (หนูเล็ก ทิฐินันท์) ลูกสาว ต้องรับไม้ต่อขึ้นเป็นหัวหน้าคณะแทนเพื่อกอบกู้สถานการณ์ แต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะงานจ้างหายรายได้หด เธอต้องเผชิญกับวิกฤตการเงิน แถมยังต้องรับมือกับ ดนัย (ภูริ หิรัญพฤกษ์) ผู้มีอิทธิพลที่จ้องจะฮุบที่ดินในชุมชน โดยเฉพาะบ้านชลิตที่อยู่ติดกับศาล แต้วต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของทุกคนในคณะ โดยมี นที (เต๋า เศรษฐพงษ์) นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ งานนี้แต้วและทุกคนในคณะเชิดสิงโตคิมหันต์จะจับมือฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่? แล้วคณะเชิดสิงโตธรรมดาจะพลิกชะตาสู่โชว์สุดครีเอทอย่างไร? ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
เต๋า เศรษฐพงษ์
หนูเล็ก ทิฐินันท์
นุก ธนดล
ยูกิ ไหทองคำ
ตรี ชัยณรงค์
ลำยอง หนองหินห่าว
ภูริ หิรัญพฤกษ์
ศรุชา เพชรโรจน์
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล
อัญษนา บุรานันท์
