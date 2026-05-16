“สิงโตลำซิ่ง” การฟีเจอริ่งของสิงโต-หมอลำ เตรียมม่วนพร้อมกัน 21 พ.ค.นี้

ช่องวัน 31 เปิดปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหม่ เมื่อศิลปะการเชิดสิงโตต้องมาฟีเจอริ่งกับจังหวะหมอลำซิ่งสุดมัน! ในละคร “สิงโตลำซิ่ง” นำแสดงโดย “เต๋า เศรษฐพงษ์” และ “หนูเล็ก ทิฐินันท์” เตรียมม่วนพร้อมกัน 21 พฤษภาคมนี้
ช่องวัน 31 พร้อมเสิร์ฟความม่วนมันส์ไปกับการรวมตัวของ 2 วัฒนธรรม ระหว่างศิลปะการเชิดสิงโตสุดแข็งแกร่งของจีน ที่ต้องมาเจอกับจังหวะหมอลำซิ่งสุดเร้าใจ ในละคร “สิงโตลำซิ่ง” งานนี้ขอบอกว่าจังหวะเป๊ะปังม่วนซื่นโฮแซวแน่นอน นำทีมโดย เต๋า เศรษฐพงษ์ และ หนูเล็ก ทิฐินันท์ ร่วมด้วยตัวพ่อ - ตัวแม่สายลูกทุ่งอย่าง นุก ธนดล, ยูกิ ไหทองคำ, ตรี ชัยณรงค์, ลำยอง หนองหินห่าว ฯลฯ พร้อมเหล่านักแสดงชั้นนำที่มาร่วมสร้างความเข้มข้น ภูริ หิรัญพฤกษ์, ศรุชา เพชรโรจน์, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, อัญษนา บุรานันท์ ฯลฯ บทโทรทัศน์โดย ศกุนกานต์ เวชชาชีวะ, ปฏิญญา ปุญญ์ศรัทธา กำกับการแสดงโดย รัตนพงษ์ วันละ และ จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์ 2 ผู้กำกับฯ ที่เคยฝากผลงานไว้อย่าง ไมโครโฟนม่วนป่วนรัก และ กรงการเวก
“สิงโตลำซิ่ง” เป็นเรื่องราวของคณะเชิดสิงโตคิมหันต์ ศูนย์รวมใจลูกอีสานในเมืองกรุง ที่ต้องเจอกับวิกฤตของคณะ หลังจากที่ ชลิต (วิทย์ ภูธฤทธิ์) เจ้าของคณะเกิดประสบอุบัติเหตุอาการสาหัส ทำให้ แต้ว (หนูเล็ก ทิฐินันท์) ลูกสาว ต้องรับไม้ต่อขึ้นเป็นหัวหน้าคณะแทนเพื่อกอบกู้สถานการณ์ แต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะงานจ้างหายรายได้หด เธอต้องเผชิญกับวิกฤตการเงิน แถมยังต้องรับมือกับ ดนัย (ภูริ หิรัญพฤกษ์) ผู้มีอิทธิพลที่จ้องจะฮุบที่ดินในชุมชน โดยเฉพาะบ้านชลิตที่อยู่ติดกับศาล แต้วต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของทุกคนในคณะ โดยมี นที (เต๋า เศรษฐพงษ์) นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ งานนี้แต้วและทุกคนในคณะเชิดสิงโตคิมหันต์จะจับมือฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่? แล้วคณะเชิดสิงโตธรรมดาจะพลิกชะตาสู่โชว์สุดครีเอทอย่างไร? ร่วมลุ้นได้ในละคร “สิงโตลำซิ่ง” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง เริ่มตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD
