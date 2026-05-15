เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 29 - 30

ตอนที่ 29 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
หลังจาก อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) ประกาศยุติงานแต่งงานระหว่างเธอกับ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ผ่านสื่อ ธนนท์จึงตัดสินใจเตรียมเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ ขณะที่ ขวัญ (กุสุมา ตันสกุล) ที่เห็นอ้อมเศร้าจากความรู้สึกผิดที่มีต่อธนนท์ และรู้ว่าธนนท์กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จึงวางแผนกับ บี (ช้องมาศ บางชะวงษ์) นัดให้อ้อมกับธนนท์ได้พบกัน เพื่อปรับความเข้าใจกันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อ มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ถูก เอกภพ (ถิร ชุติกุล) พามารับงานเอ็นฯ ดูแลลูกค้าที่เขากำลังดีลธุรกิจด้วย แต่ครั้งนี้มินท์ไม่ยอม พยายามต่อสู้และหนีออกมา ธนนท์บังเอิญเห็นมินท์กำลังวิ่งหนีจึงเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้ธนนท์ถูกลูกน้องของ มิสเตอร์หวัง ใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส!
ตอนที่ 30 ออกอากาศ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) บังเอิญไปเจอ มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) อยู่ในห้องพักของ เจ้าสัวเทียน (ตฤณ เศรษฐโชค) ก็เข้าใจผิดว่ามินท์ยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้งานจากเจ้าสัวเทียนเพราะหวังจะเอาชนะเธอ ในขณะที่ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) กำลังตามสืบเหตุการณ์ที่เขาถูกทำร้ายในวันก่อน จนทำให้ได้รู้ว่า เอกภพ (ถิร ชุติกุล) เป็นคนบังคับให้มินท์รับงานเอ็นฯ แบบ vip
ธนนท์พยายามหาวิธีช่วยมินท์ และพยายามหาทางพิสูจน์ให้อ้อมเห็นว่าตอนนี้มินท์ตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย เพื่อให้อ้อมหยุดเกมแก้แค้นเสียที
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
