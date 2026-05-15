“สไมล์” ชวนลุ้น 4 ตอนสุดท้าย “ลางปริศนา” ยังมีปมให้ค้นหา บทสรุปเข้มข้น

“สไมล์ - ศศินา” ปลื้มแฟนละครติดตามชมเหนียวแน่น ชวนลุ้น 4 ตอนสุดท้าย “ลางปริศนา” ยังมีปมให้ค้นหา บทสรุปตอนจบสุดเข้มข้น
เดินทางมาถึง 4 ตอนสุดท้ายแล้ว สำหรับละคร ลางปริศนา จากค่าย ดาราวิดีโอ ทาง ช่อง 7HD นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร และ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ แม้ปมของเรื่องจะเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้ว แต่ สไมล์ ศศินา พนมธรนิจกุล ที่รับบท ส้ม น้องสาวที่คอยช่วยเหลือ กล้วย (กานต์ ณัฐชา) มาตลอด กระซิบเลยว่า 4 ตอนสุดท้ายนี้เข้มข้นทุกตอนแน่นอน
“ก่อนอื่นเลย สไมล์อยากขอบคุณแฟนละครมากๆ นะคะ ที่ติดตามลางปริศนากันมาจนถึงตอนนี้ หลายคนทักเข้ามาหาสไมล์ตลอดอย่างใน TikTok ตอนสไมล์ไลฟ์ ส่วนใหญ่จะถามว่าแล้วละครเรื่องจะไปต่อแบบไหน ต้องบอกว่าวันนี้ละครกำลังเดินทางมาถึง 4 ตอนสุดท้ายแล้ว แอบใจหายเหมือนกันนะคะ สไมล์มองว่าเรื่องมีตั้งแต่ได้อ่านบทเป็นละครที่มีเรื่องราวให้ติดตามทุกตอนจริงๆ ตอนนี้หลายเหตุการณ์ก็เริ่มคลี่คลายปมกันแล้ว อย่างคู่ของส้มและ คุณอานนท์ (โหน ธนากร) ก็แฮปปี้แล้ว คู่ของ เดช (ต้อง สมิตพงศ์) กับ อมีนา (ส้มโอ ชมพูนุช) ก็แฮปปี้แล้วเหมือนกัน และเรื่องที่ จิรสิน (พล พูลภัทร) เข้าใจกล้วยผิดก็ได้ถูกเฉลยแล้ว รวมถึงตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าจริงๆ แล้วกล้วยคือใคร แต่ก็ยังมีเรื่องให้ทุกคนติดตามลุ้นกันต่อค่ะ เพราะความแค้นของ คุณอนงค์ (นุ๊ก สุทธิดา) ยังไม่ได้หายไป ดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดค่ะ เพราะจะเข้มข้นและสนุกมากจริงๆ อยากให้รอลุ้นเลยว่าตอนจบทุกคนจะแฮปปี้ไหม แต่ละคนจะมีจุดจบอย่างไร
การทำงานละครลางปริศนาสำหรับสไมล์ เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆ ค่ะ ยิ่งพอได้ทำงานกับพี่โหน เล่นคู่กัน ด้วยความที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วทุกอย่างเลยราบรื่นมากๆ ตัวละครของคู่เราคือ ส้ม กับ คุณอานนท์ เป็นตัวละครที่ดูแล้วยิ้มตามนะคะ จากที่ช่วงแรกจะไม่ค่อยลงรอยกัน แต่ตอนนี้ก็มีความหวานๆ มากขึ้น พี่โหนเขาจะอิมโพรไวส์บทตลอดด้วยค่ะ แบบเติมให้ดูน่ารักขึ้น อย่างเวลาเรียกชื่อเราในละครเขาก็จะไม่เรียกส้มเฉยๆ จะเรียกยัยส้มเปรี้ยว ซึ่งสไมล์ก็ว่าน่ารักดีค่ะ
ลางปริศนาเป็นละครที่นอกจากจะสนุกแล้ว ยังให้แง่คิด กรรมเกิดจากผลของการกระทำ ถ้าเราทำดีก็จะได้สิ่งที่ดี แต่ถ้าทำไม่ดีผลที่ตามมาก็ไม่ดีเช่นกัน ความลับที่ปิดเอาไว้สุดท้ายก็จะถูกเปิดเผยอยู่ดี เหมือนกับคำที่บอกว่าความลับไม่มีในโลก เป็นละครเรื่องหนึ่งที่สไมล์ชอบมากๆ ตัวละครส้มมีอะไรให้เราแสดงออกได้อย่างหลากหลาย ทั้งพาร์ทของความรักแบบพี่น้อง ความน่ารักแบบคู่รัก มีเรื่องของการสืบคดี ปมต่างๆ ที่สนุกมากๆ สไมล์อยากขอบคุณผู้กำกับฯ ทีมงานและนักแสดงทุกๆ คนนะคะ ทุกคนเต็มที่กันมากๆ ดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกัน สไมล์อยากชวนทุกคนมาสนุกด้วยกันใน 4 ตอนสุดท้ายนี้นะคะ”
ติดตามชมบทสรุปสุดเข้มข้น และร่วมไขปริศนาไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
