เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “รักแห่งสีลม - Love of Silom” ตอนที่ 5

เคมีปีศาจไม่ช่วย “อัพ - ภูมิ” เจอศึกหนักเผชิญบททดสอบหัวใจครั้งสำคัญ ในซีรีส์ “รักแห่งสีลม - Love of Silom” EP.5
ยิ่งออกอากาศยิ่งทวีความเข้มข้น สมศักดิ์ศรีซีรีส์วายกระแสแรงแห่งปี สำหรับซีรีส์ WeTV Original “รักแห่งสีลม - Love of Silom” ที่ยังคงเดินหน้ากวาดกระแสตอบรับและติดเทรนด์อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน EP.4 ที่ทำแฟนๆ อินหนักจนพูดถึงทั่วโซเชียล เพราะครบทั้งฉากแอ็กชั่นสุดมันส์ ปมสืบสวนชวนติดตาม รวมถึงซีนโรแมนติกชวนใจสั่น และโมเมนต์คอเมดี้ที่สอดแทรกได้อย่างลงตัว ที่สำคัญเคมีที่เข้ากันของ “อัพ ภูมิพัฒน์” และ “ภูมิ ภูริพันธ์” จนแฟนๆ ขนานนามให้เป็นเคมีปีศาจ ที่ยิ่งดูยิ่งตกหลุมรัก ล่าสุดเรื่องราวเดินหน้าสู่ EP.5 กับบททดสอบครั้งสำคัญของหัวใจ เมื่อความรักในอดีตหวนกลับมาสั่นคลอนความรู้สึก
โดยในตอนต่อไปจะเล่าถึง “กฤษฏ์” (รับบทโดย อัพ ภูมิพัฒน์) ที่ได้มาเคลียร์กับ “พีท” (รับบทโดย ริว อิงครัต) นักแสดงหนุ่มและรักเก่าของเขา การกลับมาครั้งนี้ของพีทมาพร้อมกับความต้องการแอบแฝงบางอย่าง ซึ่งการกลับมาเจอกันในรอบหลายปีนี้สร้างความสับสนให้กับความรู้สึกของกฤษฏ์ที่มีต่อ “วายุ” (รับบทโดย ภูมิ ภูริพันธ์) ไปด้วย รักเก่าก็ยังไม่หายสนิท รักใหม่ก็ยังไม่แน่ใจ จนทำให้วายุเริ่มรักษาระยะห่าง เพราะรู้สึกว่ากฤษฏ์กำลังปิดบังบางอย่างจากเขา
ติดตามรับชมซีรีส์ WeTV Original “รักแห่งสีลม - Love of Silom” EP.5 ได้ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.00 น. ดูเวอร์ชั่น UNCUT ได้ที่ WeTV
