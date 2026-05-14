“ซออินกุก-พัคจีฮยอน” ชวนชาวออฟฟิศหมดไฟกลับมาใจเต้นแรงอีกครั้งใน “See You at Work Tomorrow”

Prime Video ชวนชาวออฟฟิศหมดไฟกลับมาใจเต้นแรงอีกครั้งกับ “ซออินกุก” และ “พัคจีฮยอน” ในซีรีส์ออฟฟิศโรแมนซ์ “See You at Work Tomorrow” เตรียมตอกบัตรเริ่มต้นความรักพร้อมกัน 22 มิถุนายนนี้
Prime Video ชวนผู้ชมตกหลุมรักในที่ทำงานไปพร้อมกับซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ See You at Work Tomorrow! ซึ่งล่าสุดได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะสตรีมบน Prime Video ในประเทศไทยและอีกมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569
หากคุณเคยเผลอใจให้ใครในห้องประชุม หรือรู้สึกถึงเคมีบางอย่างในที่ทำงานแบบไม่คาดคิด นี่คือซีรีส์สำหรับคุณ ซีรีส์ที่ผสมผสานเรื่องราวเสียดสีชีวิตพนักงานออฟฟิศ เข้ากับเคมีรักที่ชวนให้ใจเต้น เก็บครบทุกความรู้สึก อารมณ์ขัน และความร้อนแรงของรักในที่ทำงานยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
See You at Work Tomorrow! นำแสดงโดย ซออินกุก (Boyfriend on Demand, Death’s Game, Doom at Your Service) และ พัคจีฮยอน (You and Everything Else, Hidden Face, Flex x Cop) โดยจะพาไปติดตามเรื่องราวระหว่าง ชาจียุน (รับบทโดย พัคจีฮยอน) พนักงานออฟฟิสสาวตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้หมดไฟ กับ คังชีอู (รับบทโดย ซออินกุก) หัวหน้าสุดเย็นชาซึ่งเป็นที่โจษจันของออฟฟิศในฉายา ‘Three-No Man’ - ไม่ยิ้ม ไม่คุยเล่น และไม่เคยขอโทษใคร แต่ภายใต้ความแข็งกร้าวเข้าถึงยาก กลับซ่อนความอบอุ่นที่ค่อยๆ เผยออกมา โดยเฉพาะเมื่อจียุนก้าวเข้ามาในโลกของเขา ส่วนจียุนนั้น เธอคือผู้เชี่ยวชาญการใช้ชีวิตแบบ “ทำเท่าที่จำเป็น” ตอนกลางวันเธอคือพนักงานผู้สุขุมและไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ แต่พอตกกลางคืน ชีวิตของเธอกลับวนเวียนอยู่กับของอร่อยฮีลใจ เกมโปรด และการใช้ชีวิตเรียบง่าย ปิดตายหัวใจหลังความเจ็บปวดในอดีต… จนกระทั่งความจริงใจอันเงียบงันของชีอูค่อยๆ ทลายกำแพงที่เธอสร้างไว้ลงทีละน้อย
ซีรีส์เรื่องนี้ผลิตโดย Studio Dragon และ Kross Pictures กำกับโดย โจอึนซล (Perfect Shot, My Beautiful Apartment) และเขียนบทโดย คิมคยองมิน (Born Again - ผู้เขียนบทร่วม)
ซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงจากผลงานเว็บตูนยอดฮิตของ McQueen Studio บน Kakao Webtoon ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนที่แม้จะเหนื่อยล้า พวกเขาก็ยังคงตอกบัตรเข้างานในเช้าวันถัดไป และค้นพบว่าบางครั้งความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่สุดก็มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่ทันตั้งตัวที่สุด
22 มิถุนายนนี้ เตรียมปักหมุดวันดู "See You at Work Tomorrow" ไว้ได้เลย เพราะการตอกบัตรครั้งนี้… อาจได้ทั้งเริ่มงาน และเริ่มรัก
