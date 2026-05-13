“นาย” สะใจ! ปั่นหัว “หลุยส์” จนสติแตกชก “ยูโด” โทษฐานจีบ “มิ้นท์”

“นาย ณภัทร” ยิ้มมุมปากแผนสำเร็จ ปั่นหัว “หลุยส์ สก๊อตต์” จนสติแตก! ซัดหน้า “ยูโด ธรรม์ธัช” ไม่ยั้ง โทษฐานจีบน้องสาวอย่าง “มิ้นท์ รัญชน์รวี” ก่อนลากไปเคลียร์ใจกลางทะเล เดือดถึงขั้นชักปืนขู่ “นาย” ที่เข้ามาขวาง ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ”
เข้มข้นขึ้นทุกทีแถมมีเรื่องให้ลุ้นกันทุก EP. สำหรับละคร “โทษฐานที่รักเธอ” เพราะตัวละครเริ่มเปิดเผยปมต่างๆ ที่ซ่อนไว้ โดยเฉพาะตัวละครอย่าง มหาสมุทร (หลุยส์ สก๊อตต์) กับอาการหวงน้องสาวอย่าง ฟ้าใส (มิ้นท์ รัญชน์รวี) ออกนอกหน้าเกินเบอร์ เว่อร์วังเกินกว่าที่พี่ชายปกติจะหวงน้องสาว งานนี้เลยเข้าทาง วายุ (นาย ณภัทร) ที่วางแผนปั่นหัวเพื่อแก้แค้น โดยมี ธาร (ยูโด ธรรม์ธัช) นักการเมืองขั้วตรงข้ามเข้ามาเป็นหมากในเกมนี้อีกคน ซึ่งฉากนี้เป็นตอนที่มหาสมุทรฟิวส์ขาดเมื่อรู้ว่าฟ้าใสไปกินข้าวกับธารที่ต่างจังหวัด มหาสมุทรจึงตามไปเคลียร์พร้อมเสิร์ฟหมัดเข้าหน้าธารแบบไม่ถามไถ่อะไรทั้งสิ้น ก่อนจะลากน้องสาวไปเคลียร์กันตัวต่อตัว สมใจวายุที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ฉากนี้ยกกองไปถ่ายทำกันที่ทะเล จ.ระยอง อากาศดี ทะเลสวย สวนทางกับฉากนี้ที่เรียกว่าร้อนระอุทะลุจุดเดือดกันเลยทีเดียว โดย บั๊ม ปริยากร ผู้กำกับฯ บอกว่าฉากนี้มีความสำคัญมากเพราะจะมีจุดเปลี่ยนหลายๆ อย่างที่นักแสดงต้องไล่อารมณ์จากน้อยไปมาก และจะพีคขึ้นไปเรื่อยๆ โดยช่วงแรกจะเป็นตอนที่มิ้นท์และยูโดนั่งทานอาหารริมทะเล มีนายนั่งคอยสังเกตการณ์อยู่ห่างออกไป ยูโดพยายามพูดคุยสานสัมพันธ์กับมิ้นท์ และค่อยๆ ยื่นมือมาจับเตรียมสารภาพความในใจ แต่หลุยส์ได้โผล่เข้ามากระชากมือยูโดออกจากมือของมิ้นท์ พร้อมสาดหมัดเข้าหน้าเต็มๆ จนยูโดปากแตก ก่อนที่จะรัวหมัดต่อไป แต่ดันมีคนมาห้าม หลุยส์เลยกระชากแขนมิ้นท์ออกไปทันที
เบื้องหลังฉากนี้ ทั้งหลุยส์และยูโดได้นัดแนะคิวกันแบบมืออาชีพไม่มีผิดคิว ก่อนยูโดจะแซวพี่หลุยส์ว่าผมเกือบจะหล่อแล้วเชียว พี่หลุยส์น่าจะมาช้ากว่านี้อีกนิด! หลังจากออกหมัดกันไปแล้ว คราวนี้ก็ถึงคิวพี่น้องอย่างหลุยส์ - มิ้นท์ ที่หลังจากเคลียร์ใจกันไม่ลงตัว มิ้นท์วิ่งหนี ส่วนหลุยส์ก็วิ่งไล่กันริมทะเลด้วยเท้าเปล่า บอกเลยว่าระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร งานนี้หลุยส์ มิ้นท์ และทีมกล้อง ต้องซักซ้อมคิววิ่งพร้อมกับจังหวะที่ต้องไปพร้อมๆ กันทั้งคนทั้งกล้อง ทั้งสองวิ่งสุดพลังไม่มีเหนื่อยสมกับเป็นนักกีฬาตัวจริง ก่อนที่มิ้นท์จะเสียหลักล้มจนหลุยส์ตามมาทัน มิ้นท์ทั้งกลัวทั้งเสียใจ จนน้ำตาไหลทำอะไรไม่ถูก นายที่ตามมาทันพอดิบพอดีช่วยขวางไว้ แต่หลุยส์อาละวาดใส่หมดไม่สนหน้าไหน ยิ่งเห็นนายยืนขวางยิ่งเดือด ยิ่งเห็นมิ้นท์ยืนหลบหลังนายยิ่งหงุดหงิด ในเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องหลุยส์เลยถึงขั้นชักปืนขู่ แต่จะแค่ขู่หรือพร้อมยิงต้องไปรอลุ้นกัน!
ห้ามพลาดอีกหนึ่งซีนเด็ดที่การันตีความเข้มข้นและดุเดือดอย่างแน่นอน ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ” ฉากนี้ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
