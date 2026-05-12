“เจด้า ศรัณย่า” ปลื้มกระแส “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” เกร็งสุดๆ โชว์ลูกคอต่อหน้าเจ้าของเพลง

“เจด้า ศรัณย่า” ปลื้มกระแสตอบรับ “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ดีเกินคาด พร้อมเปิดใจถึงความท้าทายครั้งสำคัญ ต้องร้องเพลงลูกทุ่งโชว์ครั้งแรกในชีวิต โดยยอมรับว่าเกร็งสุดๆ โดยเฉพาะต้องขึ้นเวทีร้องเพลงต่อหน้าศิลปินต้นฉบับตัวจริง
สนุกครบทุกรสจริงๆ สำหรับละครแอ็กชั่น ดราม่า คอเมดี้ เรื่อง “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ของค่าย โกลด์ ซี.พี.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ที่นอกจากแฟนๆ จะได้สนุกกับฉากบู๊แอ็กชั่น การสืบสวนหาตัวคนร้าย และลุ้นปมดราม่าของเหล่าตัวละคร รวมถึงได้อมยิ้มไปกับการสอดแทรกมุขตลกขำขัน ยังได้ฟังเพลงเพราะๆ จากเหล่านักแสดงนำที่มาโชว์ลูกคอร้องเพลงในละครเรื่องนี้ด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาว เจด้า ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ ที่มารับบท ปูนา สาวสวยเสียงดี มีความฝันอยากเป็นนักร้อง และต้องมาโชว์เพลงแนวลูกทุ่งให้แฟนๆ ฟังครั้งแรก เจ้าตัวบอกว่าเกร็งสุดๆ ไปเลย
“ต้องขอบคุณแฟนๆ มากเลยค่ะที่ติดตามชมละครและชื่นชอบละครเรื่องนี้ เห็นกระแสตอบรับจากแฟนๆ ดีแบบนี้ แถมเรตติ้งก็ดีมาตั้งแต่ตอนสัปดาห์แรกที่ออกอากาศ ก็รู้สึกดีใจมากๆ ตอนนี้ละครเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว อยากฝากให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆ นะคะ เพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากจริงๆ ขนาดตอนถ่ายทำ เจด้าอ่านบทแล้วยังรู้สึกเลยว่าเรื่องนี้สนุกจังเลย แล้วเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่คู่กับ พี่เบน (สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ) ใครที่รอลุ้นฉากกุ๊กกิ๊กด้วยกันก็อยากบอกว่ามีนะคะ เรื่องนี้ไม่ได้บู๊อย่างเดียว มีฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักให้ฟินกันด้วย
เรื่องนี้นักแสดงเยอะ ตอนถ่ายทำจริงก็รู้สึกว่าสนุกมาก ตัวละครทุกตัวมีสีสัน มีมิติหมด แล้วก็มีความตลกมากๆ เรียกได้ว่าครบรสเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบู๊หนัก มีเรื่องของความรัก ตลก ดราม่า แล้วก็มีความเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีด้วย
ซึ่งในเรื่องนี้เจด้ามีร้องเพลงลูกทุ่งที่แฟนๆ ชื่นชอบกันมาก มาร้องใหม่ในละคร มีเพลง ใจอ่อน, เรารอเขาลืม แล้วก็เพลง หนูอยากดัง ต้องบอกว่าตื่นเต้นมาก เพราะว่าไม่เคยร้องลูกทุ่งที่ไหนเลย อันนี้เป็นครั้งแรก ต้องบอกว่ายากมากที่สุดเท่าที่เคยฝึกมาเลยค่ะ ตอนแรกยอมรับว่ากดดัน แต่พอได้คุยกับ พี่เอก (รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง) ผู้กำกับฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งพี่เอกน่ารักมาก บอกว่าไม่เป็นไร สบายๆ ร้องในสไตล์ของเจด้าได้เลย แล้วเรื่องนี้มีศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอย่าง พี่ฝน ธนสุนทร กับ พี่มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ร่วมแสดงด้วย พี่ๆ ทั้งสองคนก็ได้ให้คำแนะนำ สอนเทคนิคการร้องเพลงลูกทุ่งให้เจด้าด้วย เป็นอะไรที่รู้สึกอบอุ่นและอุ่นใจมากค่ะ นักแสดงและทีมงานทุกคนคอยให้กำลังใจ ซัปพอร์ตตลอด
แต่จะมีแอบเขินนิดๆ อยู่เหมือนกัน ตอนที่ถ่ายฉากขึ้นเวทีโชว์ร้องเพลง เรารอเขาลืม ของพี่ฝนค่ะ เพราะว่าฉากนี้เป็นครั้งแรกที่เจด้าได้ร้องเพลงบนเวทีกับวงแบ็กอัปใหญ่ๆ แสง สี เสียง แล้วก็แดนเซอร์ จัดเต็มสมจริงมาก คนดูที่เป็นนักแสดงสมทบก็จัดมากันแน่นหน้าเวทีมากๆ ใครที่ติดตามดูละครน่าจะได้เห็นฉากนี้กันแล้ว ซึ่งที่บอกว่าแอบเขินก็คือวันที่ถ่ายฉากนี้ พี่ฝนซึ่งเป็นเจ้าของเพลงต้นฉบับมายืนดูด้วย มันก็แอบเกร็งแอบเขินนิดหนึ่ง แล้วยังเห็นพี่มนต์สิทธิ์ ศิลปินลูกทุ่งตัวจริงมายืนดูด้วยอีก โอ้โห เกร็งคูณสองไปอีก (หัวเราะ)
ยังไงก็ฝากติดตามชมเพลงรักพยัคฆ์ร้ายด้วยนะคะ จัดเต็มทั้งบู๊ รัก ตลก และเสียงเพลงเพราะ มาครบ รับรองว่าสนุกและไม่ผิดหวังแน่นอน”
ติดตามชมละคร "เพลงรักพยัคฆ์ร้าย" ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
