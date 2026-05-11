“ไอซ์” ควง “แยม” พลิกลุคบู๊เปิดสมรภูมิเดือดใน “พยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย”

ช่อง 3 เปิดสมรภูมิเดือด “ไอซ์ ภาณุวัฒน์” พลิกบทบาทเป็นดีไซเนอร์ลูกยากูซ่าจับปืนล่าแค้น ปะทะ “แยม มทิรา” บอดี้การ์ดสาวบู๊ระห่ำ ในละครแอ็กชั่นสุดเข้มข้น “พยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย" การันตีความมันส์โดยเป่าจินจง เริ่ม 15 พฤษภาคมนี้
ช่อง 3 เปิดสมรภูมิเดือดกับเกมล่าแค้นสุดเข้มข้นในละครโรแมนติกแอ็กชั่น “พยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย” พบความบู๊ระห่ำสะใจสไตล์เป่าจินจง ผลงานของผู้จัดฯ “นพพล โกมารชุน - ปรียานุช ปานประดับ” บทประพันธ์ “เก้าแต้ม” และบทโทรทัศน์ “พัญสร” กำกับการแสดงโดย “ราชิต กุศลคูณสิริ” ซึ่งได้พระเอกหนุ่ม “ไอซ์ ภาณุวัฒน์” สวมบทบาทดีไซเนอร์หนุ่มหล่อลูกยากูซ่าจากญี่ปุ่นที่ต้องมาถือปืนเพื่อสะสางความแค้น ประกบคู่นางเอก “แยม มทิรา” ครั้งแรก ร่วมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมือ ไม่ว่าจะเป็น โบ๊ท ธารา, แก๊ป ชนกสุดา, เพ้นท์ กฤตกานต์, ซีน ภัสธรากรณ์, เกี๊ยก วัทธิกร, ลิตา คาลิยา, ชาย ชาตโยดม, จอย รินรณี, เดี่ยว สุริยนต์, โอ อนุชิต ร่วมด้วย หมู พลพัฒน์, ดุ๊ก ภาณุเดช, ออย ธนา, ลิฟท์ สุพจน์, ต้น ตระการ, เต๋า สโรชา, หนึ่ง ชลัฏ, แคร์ ฉัตรฑริกา, เบสท์ ชนิดาภา, แคท ตฤณญา, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ และ เฟรนด์ พีระกฤตย์ พร้อมที่จะเดินเกมสะสางความแค้น 15 พฤษภาคมนี้!
“พยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย” เรื่องราวของ ไทกะ (ไอซ์ ภาณุวัฒน์) ดีไซเนอร์หนุ่มญี่ปุ่นที่พ่อผู้เป็นยากูซ่าถูกสังหารโดยองค์กรลับ “ไฟร์ฟีนิกซ์” การตามล่านายใหญ่ “เดมอน” ผู้บงการทำให้ไทกะแฝงตัวเข้าสู่ทรีซีกรุ๊ป แต่อุปสรรคสำคัญคือ ริน (แยม มทิรา) บอดี้การ์ดสาวคนเก่ง การปะทะกันของไทกะกับรินกลายเป็นเกมชิงไหวชิงพริบ ทุกก้าวแฝงอันตราย ใครคือมิตรแท้ ใครคือศัตรูใกล้ตัว ความจริงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตและความรัก เกมล่าแค้นครั้งนี้จะจบลงเช่นไร? รอลุ้นไปพร้อมกัน!
“ไอซ์ ภาณุวัฒน์” เผยถึงบทบาทในเรื่องนี้ว่า “ไอซ์รับบทเป็นไทกะครับ เป็นดีไซเนอร์จากญี่ปุ่น ไทกะจะเป็นคนนิ่งๆ สุขุม ด้วยความที่เป็นลูกชายยากูซ่าทำให้บุคลิกของไทกะมีความเป็นอาร์ทติสนิดนึง ดูเงียบๆ สู้ชีวิต และมีอะไรอยู่ในใจเสมอ บทบาทนี้สำหรับตัวไอซ์คิดว่าค่อนข้างยากมากครับ เพราะต้องนิ่ง แต่ก็ต้องเท่เหมือนเป็นรูปปั้นเทพบุตร คนมองแล้วหลงใหล นำเสนอความเป็นดีไซเนอร์ผ่านรายละเอียดเสื้อผ้าต่างๆ ที่ใส่ในเรื่องนี้ ก็ขอฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ ทุกอย่างมีครบหมด ที่สำคัญทุกคนจะซ่อนอะไรไว้อยู่ข้างหลังเสมอ ทุกคนมีไดนามิกของตัวละคร มีสตอรี่ที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆ รับรองว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นแน่นอนครับ”
ทางด้านนางเอกสาว “แยม มทิรา” พูดถึงคาแร็กเตอร์ที่ได้รับนี้ว่า “แยมรับบทเป็นรินค่ะ เป็นเด็กสดใสทั่วไปเลย แต่ชีวิตต้องเปลี่ยนเพราะพ่อถูกฆ่าตาย พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็กลายเป็นอีกแบบนึงไปเลย ตั้งใจฝึกฝนตัวเองให้เก่งเพื่อจะมาแก้แค้นคนที่ทำพ่อเรา ในเรื่องนี้แยมบู๊เยอะมาก มีทุกรูปแบบ วันๆ ฝึกแต่เทควันโด มีเตะกระสอบทรายซึ่งแข็งมาก เจ็บมือด้วย เกือบร้องไห้เลยค่ะ แยมก็ขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแหวกแนวแปลกใหม่ของค่ายเป่าจินจง จะได้เห็นแต่ละคนในคาแร็กเตอร์ใหม่ๆ มีความเรียลขึ้นมา รับรองสนุก บู๊ยับ เลิฟซีนก็เยอะ ฝากด้วยนะคะ”
เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความสนุกและบู๊สุดมันส์ที่พร้อมระเบิดหน้าจอคุณผู้ชม! ในละคร "พยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมล่าแค้นครั้งนี้!
