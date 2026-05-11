เรื่องย่อละคร “พยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย - Wicked Temptation”
บทประพันธ์ : เก้าแต้ม
บทโทรทัศน์ : พัญสร
กำกับการแสดง : ราชิต กุศลคูณสิริ
ผู้ผลิต : บริษัท เป่าจินจง โดย นพพล โกมารชุน - ปรียานุช ปานประดับ
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 - 20.00 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
เกมลวงอันตราย จากศัตรูสู่กับดักปรารถนา...
ไทกะ (ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์) ดีไซเนอร์หนุ่มญี่ปุ่น เดินทางมาเมืองไทยหลังจาก เคนจิ (พลพัฒน์ อัศวะประภา) พ่อบุญธรรมที่เป็นยากูซ่า ถูกสังหารจากองค์กรลับ ไฟร์ฟีนิกซ์ ที่มี เดมอน เป็นนายใหญ่ ไทกะแฝงตัวมาทำงานให้ทรีซีกรุ๊ป บริษัทของนักธุรกิจดัง นฤบาล (ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ) เพื่อตามล่าเดมอน แต่คนที่คอยขัดขวางคือ ริน (มทิรา ตันติประสุต) บอดี้การ์ดของนฤบาล ไม่มีใครรู้ว่ารินคือลูกนายตำรวจที่ถูกฆ่าปิดปากตอนรื้อคดีสังหารโหดอดีตประธานทรีซี หลังพ่อตาย รินเปลี่ยนตัวเองเพื่อหาเงื่อนงำฆาตกรรมที่ถูกปกปิด โดยมี พัลลภ (อนุชิต สพันธุ์พงษ์) ช่วยอำพรางตัวตนที่แท้จริง
ไทกะกับรินต้องปะทะกันตลอดการสืบหาฆาตกร คณิน (สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล) อดีตนายตำรวจมือปราบคอยช่วยไทกะ ขณะที่เพื่อนไทกะ ธรรมทัต (ธารา ทิพา) รตี (ชนกสุดา รักษนาเวศ) และ อะรุ (ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี) รวมทั้ง ซัน (กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช) เพื่อนสนิทริน ช่วยกันต่อจิ๊กซอว์เบื้องหลังคดีฆาตกรรมโหด การชิงไหวชิงพริบของไทกะกับรินเข้มข้น เมื่อทุกคนรอบตัวถูกดึงเข้าสู่เกมอันตราย ไทกะสืบจนถึงตัวเดมอน แต่พัลลภสั่งรินกำจัดไทกะ รินฆ่าไทกะไม่ได้และตัดสินใจเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อ สุดท้ายปริศนาความจริงที่ไทกะต้องแลกด้วยชีวิตคนรักจะจบลงอย่างไร ต้องติดตามชม
คาแร็กเตอร์ตัวละครและรายชื่อนักแสดง
1. ไทกะ แสดงโดย ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์
หนุ่มหล่อลูกชายหัวหน้าแก๊งยากูซ่า วางแผนล่าฆาตกรสังหารครอบครับตัวเอง เก่งการต่อสู้ทุกรูปแบบภายใต้การเป็นดีไซเนอร์หนุ่มมาแรง เรียบ เท่ เสน่ห์แรง แต่ไม่เคยเปิดใจรักใคร จนกระทั่งมาเจอ ริน รักต้องห้าม เพราะเธอคือศัตรู
2. ริน แสดงโดย มทิรา ตันติประสุต
หุ่นดี สวยเก๋ ลูกสาวนายตำรวจ เก่งยิงปืน เทควันโด ชกมวย ต่อสู้มือเปล่า พลิกชีวิตสู่การแก้แค้นคนที่ฆ่าพ่อ รอยยิ้มใสถูกแทนที่ด้วยแววตาช่างคิด ฉลาด ทันคน พร้อมปะทะความเจ็บปวดทุกรูปแบบเพื่อเป้าหมาย แม้จะต้องเสียผู้ชายที่รักอย่างไทกะ
3. ธรรมทัต แสดงโดย ธารา ทิพา
เพื่อนสนิทไทกะ ภายใต้บุคลิกกวน ขี้เล่น คือความเอาจริงเอาจัง
4. รตี แสดงโดย ชนกสุดา รักษนาเวศ
สาวสวยลูกครึ่ง พ่อเป็นเจ้าของสื่อใหญ่ ตรงไปตรงมา ไม่แคร์คำคน
5. ซัน แสดงโดย กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช
เพื่อนมัธยมของริน เคยเป็นแฟนอะรุแต่เลิกกัน มีรินคอยช่วยเหลือให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น
6. อะรุ แสดงโดย ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี
เพื่อนสาวมัธยมของริน น่ารัก สดใส ถูกซันทิ้งเลยตั้งหน้าทำงานเพื่อลบปมในใจ
7. เตชัช แสดงโดย วัทธิกร เพิ่มทรัพย์หิรัญ
ลูกชายคนโตของนฤบาล ชอบทำร้ายคู่นอน อยากได้รินสนองความต้องการและเอาชนะไทกะ
8. นันท์นภัส แสดงโดย คาลิยา นิฮุต
น้องสาวเตชัช อยากเป็นประธานบริษัทต่อจากพ่อ เพราะต้องการให้ทุกคนก้มหัวยอมรับ
9. นฤบาล แสดงโดย ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ
นักธุรกิจเจ้าเล่ห์ เป็นเป้าหมายที่ไทกะต้องจัดการเพื่อเข้าถึงไฟร์ฟีนิกซ์
10. กีรนันท์ แสดงโดย รินลณี ศรีเพ็ญ
เมียของนฤบาล หน้ายิ้มแย้มแต่แววตาเศร้า ใช้เงินซื้อความสุขและแก้ปัญหาให้ลูกและสามี
11. คณิน แสดงโดย สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล
อดีตนายตำรวจมือปราบ ช่วยเหลือไทกะเพื่อคลี่คลายคดีสังหารโหด คู่ปรับพัลลภ
12. พัลลภ แสดงโดย อนุชิต สพันธุ์พงษ์
อดีตนายตำรวจ ปั้นรินที่ชีวิตแตกสลายขึ้นมาให้เก่ง เป็นมันสมองไม่ให้ไทกะเข้าถึงตัวริน
นักแสดงรับเชิญ
13. เคนจิ แสดงโดย พลพัฒน์ อัศวะประภา
พ่อบุญธรรมไทกะ ดีไซเนอร์ที่เบื้องหลังคือหัวหน้าแก๊งยากูซ่าต่อต้านไฟร์ฟีนิกซ์
14. ไดอิจิ แสดงโดย ภาณุเดช วัฒนสุชาติ
รองหัวหน้าแก๊งยากูซ่า ไม่ชอบไทกะเพราะถือว่าไม่ใช่สายเลือดแท้ๆ ของเคนจิ
15. ปริญญ์ แสดงโดย ธนา สุทธิกมล
นักธุรกิจที่ถูกสังหารโหดยกครอบครัว เพราะขัดขืนคำสั่งองค์กรไฟร์ฟีนิกซ์
16. ภูมินทร์ แสดงโดย สุพจน์ จันทร์เจริญ
ตำรวจน้ำดีพ่อของริน ต้องการคลี่คลายคดีสังหารโหดครอบครัวปริญญ์เลยถูกฆ่าปิดปาก
17. นฤมิตร แสดงโดย ตระการ พันธุเลิศรุจิ
พี่ชายนฤบาล เจ้าของไร่กาแฟ จิตใจดี นิสัยคนละขั้วกับน้องชาย
18. ปิยะนุช แสดงโดยสโรชา วาทิตตพันธ์
เมียของนฤมิตร คอยช่วยเลี้ยงดูอินธร เยือกเย็น มีเหตุผล
19. ชาญชัย แสดงโดย ชลัฏ ณ สงขลา
อดีตหนึ่งในสามหุ้นส่วน เพื่อนรุ่นน้องของนฤบาลและปริญญ์ เชี่ยวชาญด้านไอที
20. สไบแพร แสดงโดย ฉัตรฑริกา สิทธิพรม
เมียสาวคนสวยของปริญญ์ แม่แท้ๆ ของไทกะ เหยื่อสังหารโหดยกครัว
21. แพท แสดงโดย ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์
ลูกสาวเศรษฐี เอาแต่ใจ คอยเรียกร้องความรักจากซัน
22. อตินุช แสดงโดย ตฤณญา มอร์สัน
เลขานฤบาล สวย คล่อง ทำงานเก่ง กรี๊ดกร๊าดไทกะเพราะความหล่อ
23. อินธร แสดงโดย พงศภัทร์ กันคำ
ลูกชายนฤมิตร อดีตนายตำรวจหนุ่มที่มีปมในใจ บาดเจ็บจนลาออกมาทำงานดูแลไร่
24. ริว ดราก้อน แสดงโดย พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ไอดอลหนุ่มหล่อสไตล์แบดบอย ปากร้าย กวน หัวดื้อ ชอบเอาชนะ คู่ปรับไทกะ
