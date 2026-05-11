เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” ตอนที่ 9

ปมรักร้าวระอุ! “น้ำตาล-ฟิล์ม-มิ้ลค์-เลิฟ-วิว-มิ้ม” กับความสัมพันธ์สุดยุ่งเหยิง ในซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.9
ปมรักร้าวระอุ เมื่อความสัมพันธ์ของ “มิน” (วิว เบญญาภา) และ “แพรว” (มิ้ม รัตนวดี) ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย มิหนำซ้ำยังมีบททดสอบระลอกใหม่เข้ามาท้าทายความรู้สึกของทั้งคู่ให้ต้องสั่นคลอนอีกครั้ง ในขณะที่ “ชาช่า” (มิ้ลค์ พรรษา) ก็เดินหน้าทำตามหัวใจ ด้วยการหาวิธีดึงตัว “กอหญ้า” (เลิฟ ภัทรานิษฐ์) มาเป็นสไตลิสต์ส่วนตัวเพียงคนเดียวเพื่อหาโอกาสใกล้ชิดให้ได้มากที่สุด ส่วนทางด้าน “ปริม” (น้ำตาล ทิพนารี) และ “แบมบี้” (ฟิล์ม รชานันท์) กลับต้องเผชิญกับรอยร้าวครั้งใหญ่ เมื่อปมปัญหาที่สะสมทำเอาทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างหนักจนยากจะประสาน สถานการณ์ของแต่ละคู่ดูเหมือนจะมาถึงทางแยกสำคัญ พวกเขาจะตัดสินใจเดินต่อไปทิศทางไหน ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.9 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
