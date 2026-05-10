“พล พูลภัทร” ชวนลุ้นต่อ “ลางปริศนา” ปมแค้นคลี่คลายแต่เกมยังไม่จบ

“ลางปริศนา” เข้มข้นไม่หยุด “พล พูลภัทร” ชวนตามต่อ แม้ปมแค้นคลี่คลายแต่เกมยังไม่จบ เอ่ยปากชม “กานต์ ณัฐชา” เก่ง ปะทะอารมณ์เดือดได้ลื่นไหล ชวนแฟนละครห้ามพลาดบทสรุป
กระแสแรงต่อเนื่องจนแฟนละครพูดถึงไม่หยุด สำหรับละคร ลางปริศนา จากค่าย ดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD ที่ยิ่งเดินเรื่องก็ยิ่งเข้มข้น ทั้งปมความแค้น ความลับ และความจริงที่ค่อยๆ ถูกเปิดเผย นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร และ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์
อีกหนึ่งตัวละครที่ถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานี้ คือ “จิรสิน” ที่รับบทโดย พล พูลภัทร อัตถปัญญาพล นักแสดงเจ้าบทบาทที่ถ่ายทอดอารมณ์ความเจ็บปวด ความแค้น และความรู้สึกผิดออกมาได้อย่างเข้าถึงอารมณ์คนดู โดยเฉพาะฉากสำคัญ เมื่อจิรสินได้รู้ความจริงว่า กล้วย (กานต์ ณัฐชา) ไม่ใช่ต้นเหตุการเสียชีวิตของ ลักขณา (กานต์ เมณิษา) น้องสาวของเขา แต่เป็นเพราะ อมีนา (ชมพูนุท พึ่งผล) และ เดช (สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย) ที่สร้างเรื่องโกหกจนทำให้เขาเข้าใจผิดมาตลอด
ฉากดังกล่าวกลายเป็นอีกซีนเรียกน้ำตาที่แฟนละครพูดถึง เพราะเป็นช่วงเวลาที่จิรสินต้องเผชิญหน้ากับความจริง และยอมเอ่ยคำขอโทษต่อกล้วยด้วยความรู้สึกผิดจากใจ
โดย พล เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า “ตอนนี้เรื่องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ครับ ปมของจิรสินเริ่มคลี่คลายแล้ว เขารู้แล้วว่ากล้วยไม่ได้เป็นคนทำให้น้องสาวตาย แต่เกิดจากการถูกหลอกมาตลอด สำหรับผมบทนี้สนุกมาก เพราะจิรสินเป็นคนที่รักน้องสาวมาก ความเข้าใจผิดทำให้เขาเดินหน้าแก้แค้นแบบไม่ยั้ง เหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมปะทุตลอดเวลา”
นอกจากนี้ พล ยังเอ่ยปากชื่นชมการร่วมงานกับ กานต์ ณัฐชา ว่าส่งอารมณ์การแสดงได้ดีมาก “ในเรื่องเราต้องปะทะอารมณ์กันตลอด แต่น้องเก่งมากครับ นอกฉากสดใสน่ารัก แต่พอเข้าฉากปุ๊บเข้าถึงตัวละครทันที ฉากที่ต้องปะทะกันน้องก็บอกให้เราเล่นเต็มที่ ดังนั้นพอเราส่งอารมณ์ไป น้องรับและส่งอารมณ์กลับมา ทำให้การเข้าฉากด้วยกันลื่นไหล เป็นการทำงานที่สนุกครับ เพราะเราต่างคนต่างเต็มที่”
แม้หลายปมจะเริ่มถูกเปิดเผย แต่เกมแห่งความแค้นยังไม่จบ และยังมีอีกหลายความลับรอให้คนดูร่วมไขปริศนาว่าจิรสินจะเลือกเดินหน้าต่ออย่างไร “ผมอยากให้ทุกคนติดตามต่อไปนะครับว่าจิรสินจะเดินต่อไปแบบไหน จะยังคงช่วย น้าอนงค์ (สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) แก้แค้นครอบครัววาณิชย์ต่อไปอีกไหม ยังมีอีกหลายปมในละครเลยครับที่ยังไม่คลี่คลายลง อยากฝากทุกคนมาสนุกและติดตามลางปริศนาไปจนถึงบทสรุปด้วยกันนะครับ”
ติดตามบทสรุปสุดเข้มข้น และร่วมไขปริศนาไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
