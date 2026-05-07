“กุหลาบเล่นไฟ” ฟาดอารมณ์เดือดทุกตอน! “ต่อพงศ์” เผยตีความใหม่ ดราม่าลึกกว่าที่เคย

“กุหลาบเล่นไฟ” เวอร์ชั่นใหม่แรงต่อเนื่อง แฟนละครช่อง 7HD ติดหนึบทุกตอน ผู้กำกับฯ “ต่อพงศ์” เผยเบื้องหลังการทำงาน ตีความใหม่ให้ลึกกว่าเดิม ชวนติดตามข้อคิดเรื่องครอบครัวที่ซ่อนอยู่ในทุกตัวละคร
ยังคงความแรงแบบไม่มีแผ่ว สำหรับละครดราม่ารสแซ่บ “กุหลาบเล่นไฟ” เวอร์ชั่นใหม่ ของค่าย มีเดีย สตูดิโอ ทางช่อง 7HD ที่เดินเรื่องได้อย่างถึงอารมณ์ พร้อมกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนละครซึ่งเกาะติดหน้าจอกันอย่างเหนียวแน่นทุกตอน ส่งผลให้เรตติ้งแรงต่อเนื่อง
ด้วยฝีมือการแสดงของนักแสดงนำอย่าง ปูเป้ เกศรินทร์ น้อยผึ้ง, พิ้งค์พลอยปภาวดี ชาญสมอน และ จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช ที่ต้องมาประชันบทบาทฟาดฟันอารมณ์กันอย่างดุเดือด โดยมี ธันวา สุริยจักร รับบทเป็นตัวแปรสำคัญของเรื่อง ทำให้ทุกความสัมพันธ์เต็มไปด้วยแรงปะทะ จนผู้ชมต่างชื่นชมและพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องในโลกโซเชียล
ด้านผู้กำกับการแสดง ต่อพงศ์ ตันกำแหง เปิดเผยว่า เวอร์ชั่นนี้มีการตีความใหม่ ปรับบทให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ทั้งงานภาพ เสื้อผ้าหน้าผม และการเล่าเรื่องที่มีมิติความเป็นเมืองชัดเจนขึ้น พร้อมย้ำว่าเนื้อหาไม่ได้มีเพียงเรื่องความรักหรือการแย่งชิง แต่ยังสะท้อนเหตุผลและเบื้องหลังการตัดสินใจของตัวละครแต่ละคน
“ขอบคุณแฟนละคร ช่อง 7HD ทุกคน ที่ติดตามชมละครกุหลาบเล่นไฟเวอร์ชั่นนี้กันนะครับ ผมเห็นกระแสตอบรับแล้วก็ดีใจนะ แล้วก็รู้สึกดีใจแทนทีมงานและนักแสดงด้วยครับ เรื่องนี้จะมีการตีความใหม่ให้มีความเมือง มีมิติมากขึ้น ผมอยากสื่อให้คนดูเห็นว่าเวอร์ชั่นนี้ไม่ได้มีแค่ประเด็นที่ผู้หญิงแย่งผู้ชายอย่างเดียว มันมีอะไรที่ลึกกว่าการตบตีกัน ตัวละครทุกตัวมีเหตุผล ในการกระทำสิ่งต่างๆ ซึ่งนางเอกทั้ง 3 คนต้องบอกว่าทำได้ดีมาก ใส่อารมณ์ฟาดฟันกันเต็มที่ ตีบทแตก ปล่อยของกันสุดมาก
ส่วนบทของ ธันวา ต้องบอกว่า เวอร์ชั่นนี้ค่อนข้างตีโจทย์ให้ต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆ นิดนึง ก็คือจะให้ธันวาดูมีมุมมองเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ สมาร์ท แบบ Daddy ที่ดูอบอุ่น ไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้ครับ เพราะบทบาทอาชีพตัวละครของธันวาเขาทำงานเกี่ยวกับโฆษณา ก็จะมีความสมาร์ท อบอุ่น ในอีกแบบหนึ่ง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะชอบผู้ชายแบบนี้ ซึ่งธันวาเขาก็ทำได้ดี ตีโจทย์เป็นผู้ชายอบอุ่นที่ทำให้สาวๆ หลงรัก จนเกิดเรื่องเกิดราวต่างๆ ขึ้น
ฝากติดตามกันเรื่อยๆ นะครับ สำหรับกุหลาบเล่นไฟในเวอร์ชั่นนี้ ผมเชื่อว่าถ้าได้ดูแล้วจะเห็นว่าครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ที่จะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เติบโตมาเป็นยังไงในสังคม แต่ละตัวละครมีสภาวะครอบครัวที่แตกต่างกัน สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่มีส่วนก่อให้เกิดความแตกหักของเพื่อนรัก และวิธีการที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการครับ”
