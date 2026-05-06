“นุ๊ก” เปิดมิติแค้นใน “ลางปริศนา” ชี้รักมากเกินไปอาจทำลายทุกอย่าง

“นุ๊ก สุทธิดา” เปิดมิติความแค้นในละคร “ลางปริศนา” สะท้อนข้อคิดชีวิตจากบทบาทสุดท้าทาย ชี้ความรักที่มากเกินไปอาจเป็นยาพิษทำลายทุกอย่าง ชวนลุ้นบทสรุปสุดเข้มข้น
เข้มข้นขึ้นทุกตอนสำหรับละคร “ลางปริศนา” จากค่าย ดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD ที่ได้พระเอกหนุ่ม ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ ล่าสุดเรื่องราวเดินหน้าสู่ช่วงพีก เมื่อ “อนงค์” ที่รับบทโดย สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เปิดหน้าเดินเกมเดือด พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อแก้แค้นครอบครัววาณิชย์
โดย นุ๊ก สุทธิดา เผยถึงความเข้มข้นของเรื่องว่า “ตอนนี้ละครก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เลย หลายปมที่ทุกคนติดตามกันมาเริ่มเฉลยให้เห็นแล้ว อย่างปมของอนงค์ตัวละครของนุ๊กที่ทุกคนมองว่าทำไมผู้หญิงคนนี้จะต้องแค้นครอบครัววาณิชย์ขนาดนี้ นั่นก็เพราะว่าพี่สาวของอนงค์ก็คือเป็นคุณแม่ของ จิรสิน (พูลภัทร อัตถปัญญาพล) ต้องได้รับความทุกข์ทน ความไม่เป็นธรรมจากคนของครอบครัวนี้ จนสุดท้ายต้องเสียทุกอย่างไปแม้กระทั่งชีวิต จะเหลือไว้ก็แค่เพียงจีรสิน ดังนั้นอนงค์ถึงได้ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะทวงคืนทุกๆ สิ่งที่อนงค์มองว่าจะต้องเป็นของจีรสิน แม้กระทั่งการเดินเข้าไปสู่ด้านมืด การทำมนต์ดำ จริงๆ แล้วอนงค์ก็ไม่ถึงกับเป็นจอมขมังเวทย์ขนาดนั้นนะคะ แต่อนงค์มองว่าไม่ว่ายังไงอนงค์ก็จะทำทุกทางเพื่อให้ได้แก้แค้น ไม่ว่าทางนั้นจะถูกหรือผิด แค่ต้องการแก้แค้น เป้าหมายมีเท่านั้นเลย การเป็นอนงค์ในมุมของนุ๊กไม่ง่าย เพราะผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นคนที่เก็บทุกอย่างเอาไว้ เฝ้ารอแต่วันที่จะได้แก้แค้น
ซึ่งจะว่าไปจริงๆ ตัวละครนี้น่าสงสารเหมือนกันนะคะ เพราะเขาจะคิดถึงแต่เรื่องของทุกๆ คนรอบตัวจนไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยด้วยซ้ำ ซึ่งมันก็ย้อนกลับมาให้ได้คิดว่า จริงๆ แล้ว ถ้าจะรักใครสักคนก็ควรจะรักตัวเองด้วย รวมถึงการแสดงออกทางความรักที่มีให้กับจีรสิน ที่คิดว่าเลี้ยงดูจีรสินมาอย่างดี แต่การที่ป้อนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาว่าจีรสินจะต้องแก้แค้น จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ทำให้จีรสินไม่ได้เป็นเด็กที่เติบโตมาด้วยความอบอุ่น กลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลย ความรักคือสิ่งที่ดี แต่ถ้าเราหลงมากเกินไปมันก็จะทำร้ายเราได้เช่นกันค่ะ
ตอนนี้ลางปริศนาก็เดินทางมาไกลกว่าครึ่งทางแล้ว นุ๊กอยากให้ทุกคนติดตามบทสรุปของละครเรื่องนี้จริงๆ ค่ะ นอกจากความสนุก ทุกตัวละครในละครเรื่องนี้ยังสะท้อนความคิดความรู้สึกและการกระทำออกมาเป็นข้อคิดให้ทุกคนได้อีกด้วย มารอลุ้นบทสรุปสนุกกับละครไปด้วยกันนะคะ”
ติดตามบทสรุปสุดเข้มข้น และร่วมไขปริศนาไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์