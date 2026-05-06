“อิงฟ้า-ชาล็อต” เผยโมเมนต์สุดประทับใจ ชวนลุ้นตอนจบ “นทีร้อยเล่ห์”

“อิงฟ้า - ชาล็อต” เสิร์ฟฟินส่งท้าย ชวนชาว #อิงล็อต เกาะติดหน้าจอลุ้นบทสรุป “นทีร้อยเล่ห์” กับความรักสุดพีคของอาโปและชลลดา ที่ไม่ได้มีแค่ความสนุก แต่แฝงข้อคิดความสัมพันธ์ที่ห้ามพลาด
โค้งสุดท้ายนี้เดือดสุดๆ สำหรับ “นทีร้อยเล่ห์” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” เร่งเครื่องทั้งความฟินดราม่าจนแทบหยุดหายใจ ผลงานค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ที่ผู้จัด “ติ๊ก กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ” และผู้กำกับฯ “ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล” จับ “อิงฟ้า วราหะ” มารับบท “อาโป วาทินวณิช” หรือ “น้ำ” (บอสเล็ก) และ “ชาล็อต ออสติน” มารับบท “ชลลดา” เสิร์ฟโมเมนต์แรงต่อเนื่อง ก่อนโบกมือลาจอพร้อมส่งต่อให้ “เสน่หาวาโย” งานนี้ “อิงฟ้า - ชาล็อต” ควงคู่ปล่อยช็อตประทับใจที่มีต่อกันแบบไม่มีกั๊ก พร้อมชวนแฟนๆ เกาะติดหน้าจอความรักของ “อาโป” และ “ชลลดา” บอกเลยว่าเตรียมฟินและพีคไปพร้อมๆ กัน
อิงฟ้า “ความประทับใจที่มีต่อชาล็อตตั้งแต่ที่ได้ทำงานร่วมกันมาก็คือฟ้าเห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดดทางการแสดงของชาล็อต เห็นถึงความใส่ใจในการเป็นตัวละคร เพราะว่าการแสดงที่ดีรวมทั้งการได้รับส่งอารมณ์ที่ดีให้กันและกันมันทำให้ผลงานการแสดงออกมาสมบูรณ์ ซึ่งในนทีร้อยเล่ห์ออกมาอย่างสมบูรณ์ เป็นผลงานอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของอิงล็อตที่ทุกคนรอคอย และสำหรับตอนสุดท้ายนี้ อยากชวนทุกคนมาลุ้นกันค่ะ เพราะบอสเล็กจะไม่เหลือความเป็นบอสอยู่เลย ความตึงทั้งหมดที่สะสมมาจะกลายเป็นไอต้าวบ๊อกแบ็กที่ทุกคนอยากเห็น แต่เขาจะทำให้ชลลดาใจอ่อนได้หรือไม่ฝากมาเอาใจช่วยกันนะคะ และแน่นอนว่าเรื่องนี้ทุกคนดูแล้วจะได้ข้อคิดกลับไปด้วย ซึ่งฟ้าคิดว่าเรื่องนี้ สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้เห็นตั้งแต่อีพีแรกจนถึงตอนจบน่าจะเป็นเรื่องของความรัก ความรักที่ดีต้องเริ่มจากพื้นฐานครอบครัว เราจะปลูกฝังใครหรือสอนใครต้องเริ่มจากครอบครัวที่ดี ซึ่งทุกคนจะได้เห็นความรักของพี่น้องบ้านวาทินวณิช และความเปิดกว้างที่ให้ผู้หญิงมีบทบาทในการบริหารธุรกิจครอบครัว อาโปสามารถบริหารโรงแรมได้ ต่างจากครอบครัวของชลลดาที่คิดว่าผู้หญิงไม่สามารถมีบทบาทอะไรได้ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ ตอนจบของนทีร้อยเล่ห์”
ชาล็อต “ความประทับใจที่มีต่อพี่ฟ้า ตั้งแต่ร่วมงานกันมาตลอดหลายปีจนถึงตอนนี้ ก็ต้องบอกว่าพี่ฟ้าเป็นคนเก่งมากๆ ค่ะ เป็นคนมีความสามารถ ทำได้เกือบทุกอย่าง อย่างเช่นผู้กำกับฯ อยากได้อะไรขอให้ทำอะไรพี่ฟ้าก็ทำให้ อีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่เหมือนกันของพวกเราก็น่าจะเป็นเรื่องกิน ชอบกินเหมือนกัน เป็นอะไรที่พวกเราเอ็นจอยไปด้วยกันได้ค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามนทีร้อยเล่ห์ด้วยนะคะ นอกจากความสนุกแล้ว เรื่องนี้ก็ยังมีข้อคิดเยอะเลยค่ะ คิดว่าหลักๆ น่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ การจะเริ่มความสัมพันธ์กับคนใดคนหนึ่งมันก็ควรจะเป็นการเริ่มด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ควรโกหก และก็เริ่มต้นด้วยการให้ใจกันจริงๆ ไม่งั้นแล้วถ้าเริ่มความสัมพันธ์เหมือนที่ชลลดาเข้ามาล้วงความลับคุณอาโป สุดท้ายแล้วพอความจริงเปิดเผยก็จะมีแต่ความเสียใจค่ะ ซึ่งเรื่องเดินทางมาถึงตอนจบแล้ว อยากชวนมาเอาใจช่วยบอสเล็กหรือคุณอาโปกันค่ะ มาลุ้นกันว่าบอสเล็กจะสามารถง้อชลลดาสำเร็จหรือไม่ ฝากติดตามกันด้วยนะคะ”
ร่วมลุ้นไปกับตอนจบของ “นทีร้อยเล่ห์” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
