เรื่องย่อซีรีส์ “เรียกแด๊ดสิธาร - Your Dear Daddy”
บทประพันธ์ : CEO.
บทโทรทัศน์ : ไรซ์ ณฐิฏ กวีกรณ์วงศ์
กำกับการแสดง : ไรซ์ ณฐิฏ กวีกรณ์วงศ์
ผลิต : WERS Entertainment / บริษัท เมคซัมนอยซ์ จำกัด
วัน-เวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 9 กดหมายเลข 30 รับชมย้อนหลังทาง iQIYI
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
“สายธาร” (แสงเหนือ จิตบุณย์) ชายหนุ่มที่ขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองด้วยการมี One Night Stand กับคนแปลกหน้าในทุกค่ำคืน เพื่อที่จะหลบซ่อนอาการนอนไม่หลับของตัวเองจากปมหลังฝังใจต่อเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ และแรงกดดันมากมายในอดีต สำหรับ "สายธาร" การนำเรื่องเซ็กส์เข้ามา เพื่อตอกย้ำกับตัวเองว่าเขาก็มีคุณค่าไม่แพ้ไปกว่าใคร ใครที่ว่าคงจะหมายถึงการถูกเปรียบเทียบเขากับคนอื่นรอบตัว จนทำให้เขาไม่เคยเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง และต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนที่รักแค่สักคนก็ยังดี
วันหนึ่ง สายธารถูกครอบครัวของเขาให้เดินทางออกไปใช้ชีวิตที่ ‘เชียงราย’ เพื่อพิสูจน์ให้ครอบครัวและคนที่ดูถูกได้เห็นว่าเขาก็สามารถทำบางสิ่งได้ด้วยตัวเอง แต่การเดินทางครั้งใหม่นี้ได้พาเขาคนนั้น คนที่สายธารไม่คิดว่าจะได้พบเจอเลย เขาคือหนุ่มหล่อวัยกลางคนหนึ่ง คนที่สายธารต้องการใช้เขากับเรื่องอย่างว่าเพื่อที่จะพาให้ผ่านพ้นคืนๆ หนึ่งไปเท่านั้น แต่ชายคนนี้กลับเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตสายธารอย่างไม่ทันตั้งตัว
“ศิลา” (ฟลุ๊ค ภูสิษฐ์) พ่อเลี้ยงหนุ่มหล่อรูปงาม เจ้าของโรงแรมและไร่ภูแสงดาว ชายผู้เป็นหนุ่มแปลกหน้า One Night Stand กับสายธารในคืนแรกที่มาถึงเชียงราย จากคนแปลกหน้าที่ทำให้เขาเกิดความพึงพอใจในคืนก่อน ตอนนี้ได้กลายมาเป็นคนช่วยเหลือสายธารจากเหตุการณ์รถชน และเป็นผู้ออกค่าเสียหายให้ทั้งหมด สายธารตกลงให้สัญญากับศิลาว่าจะคืนเงินภายในสามเดือน ศิลาจึงชวนให้สายธารเข้ามาทำงานกับตัวเอง เพื่อที่จะได้ให้สายธารมาอยู่ในสายตาของตัวเอง ในมุมของศิลา สายธารคือคนที่เขาไม่คิดว่าจะได้เจอ เป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเขา และจะเข้ามาร่วมกันฝ่าฟันปัญหาทางธุรกิจของระหว่างสองเจ้าเมืองใหญ่ในภาคเหนือ ฝั่งหนึ่งคือไร่ภูแสงดาวของครอบครัวศิลา และอีกฝั่งคือ “คุ้มริมผา” ของครอบครัวแม้นเมือง
จากความสนุกจากคนแปลกหน้า.. กำลังจะกลายเป็นทั้งเจ้าหนี้ เจ้านาย และจะกลายเป็นคนที่ทำให้สายธารได้เห็นคุณค่าที่แท้จริง การพบกันครั้งนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและหัวใจของพวกเขาทั้งคู่ไปตลอดกาล เมื่อเรื่องรักในอดีตมอบฝันร้ายให้กับเขาคนหนึ่ง และเขาอีกคนก็ได้พาให้ฝันร้ายนั้นกลายเป็นฝันดี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
ฟลุ๊ค ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์ รับบท ศิลา
แสงเหนือ จิตบุณย์ งามบุณยรักษ์ รับบท สายธาร
นานะ รมิตา คามิยา รับบท เกล
เม เมธกานต์ เอนกธนะสุวรรณ รับบท เหมือนแพร
ซีซ่าร์ ภูดิส กันนะพันธุ์ รับบท หมอก
ดีเฟย ดีเฟ่ย ชาน รับบท แสงหล้า
แก็ป จักริน ภูริพัฒน์ รับบท แม้นเมือง
แป๊ม เสฏฐนันท์ มนุญปิจุ รับบท จักรกริช
น้ำหนึ่ง น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย รับบท วิภา
เม นิศาชล ต้วมสูงเนิน รับบท พร
