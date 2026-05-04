เรื่องย่อตอน ละคร “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ตอนที่ 1 - 2 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.20 น. ทางช่อง 7HD
ปูนา (ศรัณย่า ชุณหศาสตร์) มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้อง แต่ ธารินทร์ (เอก รังสิโรจน์) อาที่เลี้ยงดูปูนามาสั่งห้ามไม่ยอมให้ปูนาร้องเพลงเด็ดขาด
ด้านสองตำรวจหนุ่ม ไชยา (สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ) และ มนัส (วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด) ได้รับมอบหมายจาก ท่านรองภุชงค์ (ร.ท.จักรพงศ์ ภาคีชีพ) ให้ไปปฏิบัติภารกิจลับที่หมู่บ้านโคกตาอยู่ ที่นั่นไชยาได้พบกับปูนาเป็นครั้งแรก แต่การพบกันครั้งนี้กลับไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่
ที่งานเกษตรแฟร์ ปูนาแอบมาสมัครเป็นนักร้องกับ เมืองไพร (มนต์สิทธิ์ คําสร้อย) โดยมี มาเรีย (พรทิวา สาครจันทร์) ลูกสาวของ ผู้ใหญ่เปรื่อง (พิเชษฐ ศรีราชา) ตามมาสมัครร้องเพลงเหมือนกัน จู่ๆ วิไล (ฝน ธนสุนทร) ก็เดินมาบอกว่าจะไม่รับนักร้องเพิ่มในวงอีกแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นวิไลก็ยังให้โอกาสกับทั้ง 2 คนในการขึ้นร้องเพลงบนเวที ทำให้ปูนาดีใจมาก
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.20 น. ทางช่อง 7HD
ปูนา (ศรัณย่า ชุณหศาสตร์) และ มาเรีย (พรทิวา สาครจันทร์) ได้ขึ้นเวทีร้องเพลง ต่างได้รับเสียงปรบมือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปูนาที่ร้องเพลงออกมาดีจนทำให้ทุกคนตกตะลึงในความสามารถ
หลังเวทีในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ชิต (ชาลี กรีชัย) ลูกน้องคนสนิทของ สิงหา (ทัตพงศ์ พงศทัต) แอบเอายาเสพติดมาซ่อน ไชยา (สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ) และ มนัส (วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด) ที่เฝ้าติดตามดูอยู่จึงเข้าใจผิดว่าปูนาและมาเรียเป็นพวกเดียวกันกับพวกที่ซ่อนยาเสพติด
จู่ๆ ในงานเกษตรแฟร์เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้น ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ รวมถึงปูนาและมาเรียก็โดนลูกหลงไปด้วย เมืองไพร (มนต์สิทธิ์ คําสร้อย) และ วิไล (ฝน ธนสุนทร) ช่วยพาปูนามาส่งที่บ้าน ทำให้ ธารินทร์ (เอก รังสิโรจน์) ได้เจอกับวิไล
ละคร “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
