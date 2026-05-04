เรื่องย่อซีรีส์ “ลัลล์ไม่ชอบไวน์ - Enemies With Benefits”
บทประพันธ์ : เสือดาวหิมะ
บทโทรทัศน์ : ทีมงาน GMMTV
กำกับการแสดง : ตะวัน จารุจินดา / อริษา แวววรรณจิตร (ผู้ช่วยผู้กำกับฯ)
ผลิต : GMMTV
วัน-เวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ “ลัลล์” (แจน พลอยชมพู) หัวหน้าแผนกขายที่พยายามเอาชนะ “ไวน์” (จิงจิง ยู) หัวหน้าแผนกบัญชีผู้มีนิสัยตรงกันข้ามกับ “ลัลล์” ทุกอย่าง แถมขึ้นชื่อเรื่องความใจดำ แต่สถานการณ์กลับพาให้ทั้งคู่กลายมาเป็น Friends with Benefits แต่ก็ต้องปิดบังเอาไว้ แกล้งทำตัวเป็นศัตรู ห้ามให้คนในบริษัทรู้โดยเด็ดขาด! แต่แล้วความใกล้ชิดกลับทำให้เผลอใจจนเกิดเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
แจน พลอยชมพู ศุภทรัพย์รับบท ลัลล์
จิงจิง ยูรับบท ไวน์
กระปุก พลอยนิรา หิรัญทวีศิลป์รับบท แตงกวา
ไซซี รัตท์ริชา ประภากิติรับบท พราว
พลอยภัช ภัชธร ธนวัฒน์รับบท นุ่มนิ่ม
เจเจ ชยกร จุฑามาศรับบท บาส
เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์รับบท เม็ดทราย
กอล์ฟ กิตติพัทธ์ ชลารักษ์รับบท จันทรา
ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทรรับบท ภาคภูมิ
เลโอ โซสเซย์รับบท นิว
