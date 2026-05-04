“แจน-จิงจิง" จากศัตรูออฟฟิศสู่สัมพันธ์ลับ!

ต่อหน้าเถียงกันฉอด กลับบ้านกอดกันฉ่ำ! “แจน - จิงจิง” เปิดความสัมพันธ์ลับสุดแซ่บ จากศัตรูออฟฟิศสู่คู่หูบนเตียง ในซีรีส์ “ลัลล์ไม่ชอบไวน์ - Enemies With Benefits” เริ่ม 3 พฤษภาคมนี้ ทางช่อง GMM25
เตรียมพบกับศัตรูในออฟฟิศที่กลายเป็นคู่หูบนเตียง กับความสัมพันธ์ลับๆ ที่มีแค่ 2 คนที่รู้ ในซีรีส์ โรแมนติกคอเมดี้ หวานปนแซ่บ ที่แฟนๆ ต่างรอชม “ลัลล์ไม่ชอบไวน์ - Enemies With Benefits” ต่อหน้าเถียงกันฉอด... กลับบ้านกอดกันฉ่ำ จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับฝีมือการแสดงของสองสาวฮอตคู่จิ้นคู่ใหม่เคมีพุ่งทะลุจอ “แจน พลอยชมพู ศุภทรัพย์” และ “จิงจิง ยู” ที่เกี่ยวก้อยคู่หูคู่ซี้มาแรง “กระปุก พลอยนิรา หิรัญทวีศิลป์” และ “ไซซี รัตท์ริชา ประภากิติ” พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์หวานปนแซ่บที่ทำถึงแบบเริ่ดๆ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง อาทิ “พลอยภัช ภัชธร ธนวัฒน์, เจเจ ชยกร จุฑามาศ, เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์, กอล์ฟ กิตติพัทธ์ ชลารักษ์, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, เลโอ โซสเซย์ ฯลฯ” มาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานและเปิดหมดเปลือกเรื่องรักเรื่องลับ จากผลงานการกำกับฯ ของ “ตะวัน จารุจินดา” และ “อริษา แวววรรณจิตร” ร่วมกำกับซีรีส์ การันตีความสนุกครบรสคุณภาพเต็มร้อย
เรื่องราวของ “ลัลล์” (แจน พลอยชมพู) หัวหน้าแผนกขายที่พยายามเอาชนะ “ไวน์” (จิงจิง ยู) หัวหน้าแผนกบัญชีผู้มีนิสัยตรงกันข้ามกับ “ลัลล์” ทุกอย่าง แถมขึ้นชื่อเรื่องความใจดำ แต่สถานการณ์กลับพาให้ทั้งคู่กลายมาเป็น Friends with Benefits แต่ก็ต้องปิดบังเอาไว้ แกล้งทำตัวเป็นศัตรู ห้ามให้คนในบริษัทรู้โดยเด็ดขาด! แต่แล้วความใกล้ชิดกลับทำให้เผลอใจจนเกิดเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ มาตามลุ้นพร้อมๆ กัน
ติดตามความสัมพันธ์ที่เริ่มจากศัตรูในออฟฟิศจนกลายเป็นมากกว่าแค่เพื่อนสนิทบนเตียงได้ในซีรีส์ “ลัลล์ไม่ชอบไวน์ - Enemies With Benefits” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ดูทีวีทางช่อง GMM25 ดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD เวลา 21:30 น. เริ่ม 3 พฤษภาคม 2569 อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
