สัมพันธ์สั่นคลอน “อุ้ม-แบม” รักสะดุดเพราะแม่!

ความสัมพันธ์สั่นคลอน “อุ้ม อิษยา” ขึ้นเสียงตะคอก “แบม สราลี” รักสะดุดเพราะแม่! ในซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” EP.2
ออกอากาศมาแค่อีพีเดียวก็ทำโซเชียลแตกตื่นกันอยู่ไม่น้อย สำหรับซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” ส่วน EP.2 ก็ไม่น้อยหน้า เตรียมตัวลุกจากเก้าอี้มายืนดูกันได้เลยกับซีนดราม่าของคู่รักป้ายแดง “ไออุ่น - พาฝัน” ที่จากเคยหวานละมุน กลับต้องมาเจอบททดสอบชีวิตคู่แบบจุกๆ เมื่อ “แม่ปราง” กลายเป็นตัวแปรสำคัญของความสัมพันธ์ครั้งนี้!
เรื่องเริ่มจาก ไออุ่น (อุ้ม อิษยา) ตัดสินใจพา แม่ปราง (ท็อป ดารณีนุช) มาอยู่บ้านแบบชั่วคราว โดยไม่บอก พาฝัน (แบม สราลี) ล่วงหน้า งานนี้ภรรยาสาวถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก แต่ก็ยังพยายามทำหน้าที่สะใภ้สายเป๊ะหวังเอาชนะใจแม่เต็มที่ ทว่า ความตั้งใจดีดันพลาดท่าทำแม่ปรางบาดเจ็บเข้าอย่างจัง! ด้านไออุ่นเห็นภาพนั้นก็ถึงกับขึ้นเสียงไม่ฟังเหตุผลภรรยาสุดที่รัก เล่นเอาพาฝันใจเสียหนัก ถึงขั้นเริ่มไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้ บอกเลยว่าซีนนี้ดราม่าหนักหน่วงทุกอารมณ์! เบื้องหลังยิ่งไม่ธรรมดา เพราะนักแสดงตัวแม่ ท็อป ดารณีนุช อินบทสุดพลัง ส่งอารมณ์ให้แบมแบบจัดเต็ม จนฉากนี้ผ่านรวดเดียวเทคเดียวเป๊ะ บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งซีนที่สำคัญมากๆ ที่ทำให้เห็นถึงปัญหาของชีวิตคู่ที่หลายบ้านน่าจะเคยพบเจอ
งานนี้ต้องมารอลุ้นว่ารอยร้าวของ “ไออุ่น - พาฝัน” จะลุกลามหรือเคลียร์ใจกันได้ทัน พร้อมเอาใจช่วยไปพร้อมกันใน “Fulfill รักเติมเต็ม” EP.2 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังได้ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร
