ปังไม่หยุด! “แก้วหน้าม้า” เรตติ้งนิวไฮ “กุ๊กกิ๊ก” ชวนลุ้นครึ่งหลังขึ้นสลิงบู๊ครั้งแรก

ปังไม่หยุด! “กุ๊กกิ๊ก” ดีใจ “แก้วหน้าม้า” แผลงฤทธิ์ทำเรตติ้งนิวไฮ ชวนชมครึ่งหลังเข้มข้นขั้นสุด ทุ่มสุดตัวขึ้นสลิงโชว์คิวบู๊ครั้งแรกในชีวิต
“แก้วหน้าม้า” เวอร์ชั่นใหม่ สนุกโดนใจแฟนๆ ติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง ล่าสุดทำเรตติ้งนิวไฮ “กุ๊กกิ๊ก กชกร” ปลื้มกระแสตอบรับสุดพีก ได้แฟนละครรุ่นเยาว์เพิ่มขึ้น แย้มครึ่งหลังละครยิ่งเข้มข้น พร้อมขอกำลังใจได้ขึ้นสลิงแสดงบู๊ครั้งแรก
เดินทางผ่านครึ่งหลังมาแล้ว สำหรับละครพื้นบ้าน “แก้วหน้าม้า” เวอร์ชั่นใหม่ จากค่าย สามเศียร ที่นำแสดงโดย “ม่อน สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์” และ “กุ๊กกิ๊ก กชกร” ล่าสุดสนุกถึงใจ จนทำเรตติ้งนิวไฮ 4+ ทั่วประเทศ สูงถึง 2.1 (ข้อมูลวันที่ 26 เมษายน 2569) ทำเอากุ๊กกิ๊กที่มารับบท แก้วมณี หรือ มณีรัตนา ในเวอร์ชั่นนี้ดีใจสุดๆ พร้อมฝากขอบคุณแฟนๆ
“เห็นเรตติ้งแล้วรู้สึกดีใจมากค่ะ ก็ทำให้ทีมงานและทีมนักแสดงทุกคนหายเหนื่อย ต้องบอกว่าบทแก้วหน้าม้า ตอนแรกๆ ที่หนูแต่งตัวเป็นแก้วหน้าม้า มีหลายคนที่คิดว่าเป็นคนอื่นแสดง หนูก็พยายามเสิร์ฟคอนเทนต์ในโซเชียลว่าหนูเล่นเองนะ ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วค่ะว่าหนูเล่นเอง แต่งเป็นแก้วเอง พอเขารู้ก็เซอร์ไพรส์ว่าใช่คนเดียวกันจริงเหรออะไรแบบนี้ ตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนก็มีแฟนๆ เรียกพี่แก้ว แล้วก็มีแฟนๆ รุ่นเยาว์ทักทายมา TikTok บ้างว่า หนูชอบดูมาก คุณแม่หนูก็ชอบดู เห็นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ทุกคนชอบ
สำหรับ แก้วหน้าม้า เวอร์ชั่นนี้ เป็นอะไรที่ค่อนข้างเดินเรื่องกระชับ ฉับไว เรารู้อยู่แล้วว่าพล็อตเรื่องมันเป็นยังไง แต่อย่างที่เคยบอกด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไป จะมีการปรับบทพูด รวมถึงภาพ และซีจีต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น มีสีสัน ดูสนุกมากขึ้น แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานการแสดงอีกหนึ่งเรื่องที่หนูได้ทำอะไรใหม่ๆ แบบที่ไม่เคยทำมาก่อน
อยากฝากทุกคนติดตามชมกันนะคะ ครึ่งหลังของละคร จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญทุกคนจะได้เห็นกุ๊กกิ๊กขึ้นสลิงแล้วบู๊ไปด้วย ซึ่งกุ๊กกิ๊กไม่เคยเล่นละครเรื่องไหนที่ได้ถ่ายคิวบู๊แอ็กชั่นมาก่อน สนุกมากเลย ได้ทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ แล้วก็ครึ่งหลังนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวแก้วนะคะ คือทุกตัวละครก็จะมีเรื่องราวของเขา ที่ปมต่างๆ เริ่มเข้มข้นและคลี่คลาย อย่างพระเอกของเรา คุณม่อน (สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์) ที่ทุกคนรอดูกันว่าเมื่อไหร่จะตาสว่างสักที ก็อยากชวนมาเป็นกำลังใจให้ด้วย ยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมงาน - นักแสดงทุกคนด้วยนะคะ เพราะว่าหนู และทุกคนตั้งใจมากๆ ค่ะ”
ติดตามชมความสนุกของละคร “แก้วหน้าม้า” ได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV
