เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 25 - 26 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 25 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) รู้จาก ขวัญ (กุสุมา ตันสกุล) ว่า มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ได้รับเลือกให้เป็นนางเอกละครเรื่องใหม่ ทำให้อ้อมไม่พอใจที่มินท์ใช้เส้นสายให้ได้งานนี้ แต่ขวัญคิดว่าการที่ ศันย์ (กิตติพัฒน์ พุ่มสุโข) เลือกให้มินท์เป็นนางเอกอาจต้องแลกมาด้วยผลประโยชน์บางอย่างที่ เอกภพ (ถิร ชุติกุล) ตกลงไว้ วันงานแถลงข่าวเปิดตัวมินท์เป็นนางเอกละครเรื่องใหม่ พอลล่า (วินนี่ ผิวทอง) หอบดอกไม้ช่อโตมาแสดงความยินดี และแสดงตนว่าเป็นภรรยาของ มาร์ท (ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า) แต่ในขณะนั้น ชาลินี (หนิง ปณิตา) เหลือบไปเห็นแหวนของเธอที่ถูกขโมยไปอยู่บนนิ้วพอลล่าก็โกรธมาก พุ่งเข้าไปฉุดกระชากถามหาความจริงเรื่องที่มาของแหวนจนเกิดเรื่องวุ่นวายไปทั้งงาน แต่พอลล่ายังไม่ยอมหยุด เธอบุกไปที่บ้านมินท์แล้วประกาศต่อหน้าชาลินี มินท์ และมาร์ทว่าเธอท้อง พร้อมโชว์หลักฐานที่ยืนยันว่าเธอกำลังตั้งครรภ์!
ตอนที่ 26 ออกอากาศวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) กำลังเตรียมเซอร์ไพรส์ขอ อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) แต่งงาน แต่ในขณะนั้น มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ได้ส่งรูปภาพอ้อมกำลังขึ้นคอนโด มาร์ท (ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า) มาให้กับเขา ธนนท์ไม่ทันแผนของมินท์ที่หวังทำให้เขาเข้าใจผิดกับอ้อม จึงรีบบุกไปหาอ้อมที่ห้องพักของมาร์ท เขาพบมาร์ทและอ้อมกำลังกอดกัน ทำให้ธนนท์ที่เห็นภาพนั้นทั้งเสียใจและโกรธอ้อมมาก แม้อ้อมจะขอโอกาสอธิบายธนนท์ก็ไม่ฟัง ฝ่าย เอกภพ (ถิร ชุติกุล) ก็นัดมินท์มาพบกับลูกค้าคนสำคัญของเขาเพื่อให้เธอรับงานดูแลลูกค้าวีไอพี มินท์ปฏิเสธทันทีว่าจะไม่ทำงานแบบนี้ แต่เธอก็ถูกเอกภพขู่บังคับให้เธอรับงานนี้ให้ได้!
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
