“นาย” โชว์มาดเท่! คุมเข้มสอน “มิ้นท์” ยิงปืนสุดใกล้ชิด

“นาย ณภัทร” โชว์มาดเท่! คุมเข้มสอน “มิ้นท์ รัญชน์รวี” ยิงปืน บทเรียนสุดใกล้ชิดทำนางเอกใจสั่น จากที่กลัวปืนต้องมาแพ้สายตาครูฝึกสุดหล่อแทน ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ”
หลังจากได้เวิร์กชอปยิงปืนเพื่อเข้าฉากในละคร “โทษฐานที่รักเธอ” แล้ว บอกเลยว่าพระเอก “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ก็ติดอกติดใจหลงเสน่ห์กีฬายิงปืนเข้าอย่างจัง ยิ่งต้องเข้าฉากเป็นครูสอนยิงปืนให้นางเอกสาว “มิ้นท์ รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร” ด้วยแล้ว ยิ่งตื่นเต้นที่จะได้เป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชาที่ได้เรียนมาให้สาวมิ้นท์เป็นคนแรก โดยฉากที่สอนยิงปืนนี้เป็นตอนที่ วายุ (นาย ณภัทร) ได้รับภารกิจให้มาเป็นครูสอนยิงปืนให้กับ คุณหนูฟ้าใส (มิ้นท์ รัญชน์รวี) ผู้ที่กลัวปืนและอาการแพนิคกำเริบทุกครั้งที่ต้องเจอกับสถานการณ์คับขัน งานนี้วายุเลยจัดคอร์สสอนยิงปืนแบบใกล้ชิดพร้อมเทคนิคหาปืนสีชมพูหวานแหววมาให้นักเรียนคนสวยโดยเฉพาะเลยทีเดียว
เบื้องหลังการถ่ายทำสนุกสนานมาก บั๊ม ปริยากร ผู้กำกับฯ บรีฟนิดเดียวก็ปล่อยให้พี่นายจัดการสอนน้องมิ้นท์แบบฟรีสไตล์ นายชอบมากที่ได้ใช้ความรู้จากนักแสดงรุ่นพี่อย่าง นิว วงศกร ครูสอนยิงปืนสุดเท่ที่ไปร่ำเรียนมา เอามาสอนต่อน้องมิ้นท์ นอกฉากชวนน้องมิ้นท์เมาท์ไม่หยุด ส่วนน้องมิ้นท์หลังจากได้ลองก็สนใจเต็มที่ เรียกว่าโดนป้ายยาชอบกีฬายิงปืนไปอีกคน แถมฝีมือการยิงยังแม่นจนพี่นายยืดอกภูมิใจในตัวลูกศิษย์สุดๆ หลังจากฝึกซ้อมนัดแนะคิวกันเรียบร้อย คราวนี้ก็มาถึงสถานการณ์ในฉาก น้องมิ้นท์จากที่ไม่กลัวปืนก็ต้องทำสมาธิสวมวิญญาณเป็นฟ้าใสที่กลัวปืนทันทีที่รู้ว่าต้องมาเรียนยิงปืนกับบอดี้การ์ดสุดหล่ออย่างวายุครั้งนี้ก็ตั้งท่าจะหนีท่าเดียว ทำเอาวายุต้องทั้งปลอบทั้งสอน ก่อนจะมอบปืนสีชมพูหวานแหววเป็นปืนประจำตัว พร้อมกับสอนเทคนิคแบบใกล้ชิดทั้งจับ ทั้งโอบ จัดท่า และวิธีการใช้ปืนที่ถูกต้องปลอดภัย จากที่กลัวปืนอยู่ดีๆ ฟ้าใสก็ใจสั่นเพราะครูสุดหล่อแทน!
มาดูกันต่อว่าวายุจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่ และฟ้าใสจะก้าวข้ามความกลัวครั้งนี้ไปได้อย่างไร ติดตามฉากโชว์มาดเท่ของ “นาย ณภัทร” และทักษะการยิงปืนของ “มิ้นท์ รัญชน์รวี” ได้ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ” ออกอากาศวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
