เรื่องย่อซีรีส์ “WU อู”
บทประพันธ์ : วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์
บทโทรทัศน์ : วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์
กำกับการแสดง : วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วัน-เวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกทาง Viu
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2569
“พีท” (นานิ หิรัญกฤษฎิ์) ชายหนุ่มผู้อับโชคซึ่งมีเศษวิญญาณปีศาจอยู่ในตัว ทำให้สัมผัสได้ถึง “เหยา” พลังงานประหลาดที่ออกมากลืนกินพลังชีวิตของผู้คน จึงได้พบกับ “นิรันดร์” (สกาย วงศ์รวี) ชายหนุ่มที่นำพาให้เขาเข้าไปในโลกแห่ง “อู” ทั้งสองได้กลายเป็นคู่หูจำเป็นและได้รวบรวมทีมเพื่อร่วมกันปราบเหยาและปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นิรันดร์ พีท และทีมปราบปีศาจ จะร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคได้ไหม และความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณได้อย่างไร ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
สกาย วงศ์รวี นทีธร รับบท นิรันดร์
นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ รับบท พีท
ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ รับบท เฟย
เกรท สพล อัศวมั่นคงรับบท ตง
พลัง ดร. พลัง โลกศิลป์รับบท เจียเห่า
คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ รับบท หลี่ปัว
เวฟ คู เป่ย จงรับบท เป่าเฉิง
สิงห์ สิงห์ เหลืองสุนทรรับบทหยก
เคน กันต์ธีร์ ลิมปิติกรานนท์รับบทแจ็ค
ไททัน ชยุต กอสุราษฎร์รับบทเต๋า
จูโน่ ตีระณัฐ กิตติสัทโธ รับบท ถั่ว
เอแคร์ ชมพูพันธุ์ทิพย์ เต็มธนมงคลรับบท พลอย
