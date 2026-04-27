“สกาย-นานิ” แท็กทีมปราบปีศาจใน “WU อู” เริ่ม 5 พ.ค.นี้

คัมแบ็คคู่หู “สกาย - นานิ” แท็กทีมลงสนามปราบปีศาจ ท้าพิสูจน์โชคชะตาครั้งสำคัญ ในซีรีส์ “WU อู” เริ่มตอนแรก 5 พ.ค.นี้ ทางช่อง GMM25
หลังจากที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วในผลงานซีรีส์เรื่อง “High School Frenemy มิตรภาพ คราบศัตรู” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ล่าสุดสองหนุ่มเพื่อนซี้ “สกาย วงศ์รวี นทีธร” และ “นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ” ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องล่าสุด “WU อู” ซึ่งเป็นการโชว์ศักยภาพการแสดงที่เติบโตขึ้นของทั้งคู่ พร้อมจะพาทุกคนดิ่งลึกไปกับเรื่องราวความสัมพันธ์อันเข้มข้นและการเดินทางที่ถูกถักทอด้วยโชคชะตาที่ไม่อาจเลี่ยง รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ต้องจดจำ ยกก๊วนแก๊งนักแสดงวัยรุ่นกระแสฮอตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาร่วมผูกสองชะตาสัมพันธ์เพื่อหนึ่งภารกิจฟ้าดิน อาทิ ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์, เกรท สพล อัศวมั่นคง, พลัง ดร.พลัง โลกศิลป์, คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์, เวฟ คู เป่ย จง, สิงห์ สิงห์ เหลืองสุนทร, เคน กันต์ธีร์ ลิมปิติกรานนท์, ไททัน ชยุต กอสุราษฎร์, จูโน่ ตีระณัฐ กิตติสัทโธ, เอแคร์ ชมพูพันธุ์ทิพย์ เต็มธนมงคล ฯลฯ บอกเลยว่าสนุกครบรสแน่นอน อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของผู้กำกับฯ มากฝีมือ “วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์” กับการเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่เกี่ยวพันกันในเส้นทางที่เต็มไปด้วยปริศนา การตัดสินใจครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของกันและกัน ห้ามพลาดความสนุกเริ่ม วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกได้ทาง Viu เวลา 21:30 น.
“พีท” (นานิ หิรัญกฤษฎิ์) ชายหนุ่มผู้อับโชคซึ่งมีเศษวิญญาณปีศาจอยู่ในตัว ทำให้สัมผัสได้ถึง “เหยา” พลังงานประหลาดที่ออกมากลืนกินพลังชีวิตของผู้คน จึงได้พบกับ “นิรันดร์” (สกาย วงศ์รวี) ชายหนุ่มที่นำพาให้เขาเข้าไปในโลกแห่ง “อู” ทั้งสองได้กลายเป็นคู่หูจำเป็นและได้รวบรวมทีมเพื่อร่วมกันปราบเหยาและปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นิรันดร์ พีท และทีมปราบปีศาจ จะร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคได้ไหม และความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณได้อย่างไร ต้องติดตามชม
ติดตามชมซีรีส์ “WU อู” ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกได้ทาง Viu เวลา 21.30 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2569 อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
