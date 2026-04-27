“กบ ปภัสรา” ชวนดูโค้งสุดท้าย “บ้านนางรำ” เผยจุดจบตัวร้ายมี 2 แบบให้ลุ้น

“กบ ปภัสรา” ชวนดูโค้งสุดท้าย “บ้านนางรำ” การันตีความพีคถึงใจ เผยจุดจบตัวร้ายมี 2 แบบให้ลุ้น
เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายที่แฟนละครห้ามพลาดเด็ดขาด สำหรับละครดราม่าน้ำดี “บ้านนางรำ” จากค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ที่นำแสดงโดย ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ และ แอนน่า กลึคส์ ที่กระแสแรงต่อเนื่องตั้งแต่ออกอากาศ ด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นจัดจ้าน ดราม่าลึกลับ ข้ามภพข้ามชาติ จนคนดูติดงอมแงม
งานนี้ผู้จัดคนเก่ง กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ มาเผยความประทับใจ พร้อมเผยตอนจบของเรื่องที่จะพีคและเข้มข้นถึงนาทีสุดท้าย โดยเฉพาะบทสรุปของตัวละคร พร้อมเผยไฮไลต์เด็ดว่า “ตัวร้าย” ของเรื่อง ถูกเตรียมจุดจบไว้ถึง 2 แบบ ที่แฟนๆ ต้องลุ้น
“โค้งสุดท้าย เข้มข้นมากๆ เราจะเริ่มเห็นจุดจบของตัวละคร ซึ่งแต่ละคนมีจุดจบไม่เหมือนกัน อยากให้ทุกคนมาดู เพราะถ้าดูตั้งแต่ต้นจะรู้เลยว่าเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าเวรกรรมมีจริง และในส่วนของนางเอกเอง สุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกันว่า จะต้องใช้ชีวิตต้องคำสาป รักษาพรหมจรรย์ตลอดไป หรือจะเลือกใช้ชีวิตคู่ โดยที่จะมีใครเป็นคนช่วยถอนคำสาปหรือไม่ ในตอนจบ บทสรุปของแต่ละตัวละครมันมีคีย์เวิร์ดของแต่ละคนและมีจุดหักมุมให้ลุ้นนะคะ แต่ที่สำคัญคือ น่าสงสารมาก โดยเฉพาะตัวร้ายที่เราทำจุดจบของเขาไว้ 2 แบบ แต่สุดท้ายจะเป็นแบบไหน อยากให้แฟนละครตามมาดูกัน
อยากให้ทุกคนมาติดตามโค้งสุดท้ายและลุ้นตอนจบไปด้วยกันนะคะ บ้านนางรำเป็นผลงานอีกหนี่งชิ้นของค่ายปภัสราที่กบประทับใจและภูมิใจนำเสนอมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้า เรื่องภาษา กบมองว่าเสื้อผ้าทางอีสาน หรือการแต่งองค์ทรงเครื่องไม่ว่าจะเป็นอดีต - ปัจจุบัน หรือว่า ณ วันนี้ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก แต่มีความงดงาม สวยงาม ดั้งเดิม และพวกเราทุกคนไม่ทิ้งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ไป อย่างในเรื่องนี้เราไปถ่ายที่จังหวัดนครพนม เราก็ไม่ได้ทิ้งวัฒนธรรมในพื้นที่ของเขา โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผม เราศึกษาสิ่งที่มีอยู่จริง นำมาประยุกต์ใช้ในละคร ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเขาก็ยังคงอยู่ ภาษาอีสานฟังแล้วก็น่ารัก เวลาที่กบไปถ่ายทำในพื้นที่จริงๆ อย่างเช่นที่พระธาตุท่าอุเทน ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็ให้การต้อนรับอย่างดี ช่วยซัปพอร์ตเต็มที่ ทีมงานและนักแสดงทุกคนเองก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ตั้งใจมาก
ฝากแฟนๆ ติดตามด้วยค่ะ บ้านนางรำกำลังเข้มข้นมากๆ เลยนะคะ ช่วงพาร์ทสุดท้ายบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ดูไม่ได้จริงๆ มาดูกันนะคะว่าจุดจบของตัวละครแต่ละคนเป็นยังไง และใครจะมาแก้คำสาปได้”
ติดตามชมโค้งสุดท้ายละคร “บ้านนางรำ” ได้ในวันจันทร์ที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน และตอนจบในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์