“เพิร์ล-พีค” เคมีฟุ้งกระจาย นำทีมบวงสรวงซีรีส์ “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy”

ช่องวัน 31 บวงสรวงซีรีส์ “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy” ซีรีส์ที่หอมที่สุดแห่งปี เคมี “เพิร์ล - พีค” ฟุ้งกระจาย แฟนๆ เตรียมฟินพร้อมกัน วันเสาร์ที่ 25 เม.ย.นี้
ช่องวัน 31 ถือฤกษ์งามยามดี เวลา 09.25 น. เมื่อเช้าวันนี้ (24 เม.ย. 69) จัดพิธีบวงสรวงซีรีส์ที่หอมที่สุดแห่งปี เรื่อง “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy” ก่อนเตรียมลงจอให้ได้รับชมตอนแรกในวันเสาร์ที่ 25 เมษายนนี้ ทางช่องวัน 31 นำทีมโดยผู้จัด หนุย สุธาสินี บุศราพันธ์ และผู้กำกับ นุ่น หลักเขต วสิกชาติ, อ้า สันติ ต่อวิวรรธน์ พร้อมด้วย 2 หนุ่มเคมีดีต่อใจ เพิร์ล ศัจกร และ พีค ภีมพล ที่แค่นั่งข้างกันกลิ่นความฟินก็โชยมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีนักแสดง อาทิ ตั้งต้น จิณภพ, โอเบย์ ปัณณวิชญ์ และ ภาคิน ลิขิตอัมพร มาร่วมพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศชุ่มฉ่ำที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ณ ลานหน้าตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
เตรียมตัวพิสูจน์กันว่าเมื่อ “กลิ่นเกสร” ไม่ได้เป็นแค่ความหอมหวาน แต่คือความพิเศษที่ใครบางคนอยากครอบครอง เรื่องราวจะวุ่นวายและโรแมนติกขนาดไหน ติดตามชมได้ในซีรีส์ “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy” ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 ดูทีวีช่องวัน 31 ดู UNCUT ทางแอป oneD
