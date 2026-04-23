เรื่องย่อตอน ละคร “รักได้หรือ Young - Let's Begin Again” ตอนที่ 1-2 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 20.25 น. ทางช่อง 3
มุก (น้ำตาล พิจักขณา) เร่งปิดงานสุดชีวิตเพื่อไปงานโรงเรียนของ “ของขวัญ” ลูกสาวสุดที่รักให้ทันการแสดง แต่เกิดสะดุดจนถูกเมาท์ว่าสนิทกับ อนพัฒน์ (ป๊อบ ศิร์รัฐ) จนเกินงาม มุกฟิวส์ขาดเมายับในงานเลี้ยงบริษัท ไปอาเจียนใส่ ธีร์ (มาร์ช จุฑาวุฒิ) นักธุรกิจหนุ่มหล่ออนาคตไกล อนพัฒน์ต้องการให้มุกชิงโปรเจกต์ใหญ่มาให้ได้เพื่อกอบกู้สถานการณ์ของบริษัท มุกลำบากใจเพราะหนึ่งในบริษัทคู่แข่งคือ “แฟมิลี่ทัวร์” บริษัททัวร์ที่เธอสร้างมากับมือร่วมกับ กั๊ก (เพ็ชร ฐกฤต) จนถึงวันที่เธอตัดสินใจแยกทางออกมา!
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 20.25 น. ทางช่อง 3
อุษา (สกุล กัญญาภัค) พา เทียนสี (ต๊งเหน่ง รัดเกล้า) บุกมาระราน มุก (น้ำตาล พิจักขณา) และกลับไปใส่ไฟให้ กั๊ก (เพ็ชร ฐกฤต) บอกว่ามุกมีผัวใหม่ กั๊กฮึดสู้จะเอาชนะมุกให้ได้ ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากันอีกครั้งหลังจากตอนที่มุกจับได้คาหนังคาเข้าว่ากั๊กเป็นชู้กับอุษา
มุกนึกถึงอดีตอันแสนเจ็บช้ำของตัวเอง ทุ่มสุดตัวเพื่อจะชนะงานนี้ให้ได้ ขณะที่การเปิดตัว คุณธีร์ (มาร์ช จุฑาวุฒิ) ผู้บริหาร TJ Group ก็ทำเอามุกแทบช็อก เพราะเขาคือคนเดียวกับที่ตัวเองอ้วกใส่!
ละคร “รักได้หรือ Young - Let's Begin Again” ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.25 น. ทางช่อง 3
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์