“อุ้ม-แบม” เปิดฉากวิวาห์หวาน ส่งตัวปุ๊บฟินต่อปั๊บ!

เปิดฉากวิวาห์หวาน! “อุ้ม-แบม” ส่งตัวปุ๊บฟินต่อปั๊บ สมฉายาคู่รักป้ายแดงในซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม”
ร่อนการ์ดแต่งงานเตรียมเรียกแขกเข้าร่วมงานพิธีมงคลสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันอย่าง “ไออุ่น - พาฝัน” ในซีรีส์แซฟฟิกเรื่อง “Fulfill รักเติมเต็ม” ที่หลายคนรอคอยมาเป็นสักขีพยานรักกันอย่างใจจดใจจ่อ โดยล่าสุดขอปล่อยฉากเด็ดของคู่แต่งงานป้ายแดง กับโมเมนต์คืนส่งตัวเข้าหอที่ทั้งหวานทั้งละมุน เรียกว่าทำเอาใจสั่นหวั่นไหวจนหายใจไม่ออกกันเลยทีเดียว
หลังจากญาติผู้ใหญ่ส่งตัวเข้าห้องหอ บรรยากาศก็เปลี่ยนเป็นโหมดส่วนตัวทันที ไออุ่น (อุ้ม อิษยา) ไม่รอช้าอาศัยจังหวะช่วย พาฝัน (แบม สราลี) ถอดเครื่องประดับไม่พอ แถมจะถอดชุดไปด้วยเลย ทำเอาคุณภรรยาต้องห้าม บอกไปอาบน้ำก่อน! จบประโยคเท่านั้นแหละไออุ่นตอบรับทันที ท่าจะไม่ใช่แค่อาบน้ำแล้วล่ะมั้ง เรียกว่าเป็นซีนเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความเขินและเคมีที่ใครเห็นก็ยากจะปฏิเสธ
เบื้องหลังฉากนี้ “เสืออุ้ม” และ “แมวแบม” ทุ่มสุดตัว หลังผ่านการเวิร์กช็อปเลิฟซีนมาอย่างหนัก เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของคู่ภรรยาให้ดูเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะฝั่งอุ้มที่ขอเติมลูกเล่นความแพรวพราวเพิ่มเสน่ห์ให้ซีนดูมีชีวิตชีวา จนแบมต้องยกธงขาวขอยอมแพ้ให้กับความขี้เล่นแบบน่ารักๆ แม้ตอนถ่ายทำจะมีเขินกันบ้าง แต่ทั้งคู่ยอมรับตรงกันว่า พอได้ดูซีนที่ตัดออกมาแล้วแบบเต็มๆ ยิ่งเขินหนักกว่าเดิม
เฝ้าหน้าจอกันไว้ได้เลย แอบสปอยล์ว่าเปิดฉากมาก็เสิร์ฟความฟินแบบอันลิมิตแน่นอน เตรียมหมอนผ้าห่มให้พร้อมแล้วกรี๊ดไปด้วยกัน ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร
