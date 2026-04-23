เรื่องย่อละคร “สอดสร้อยมาลา”
บทประพันธ์ : -
บทโทรทัศน์ : พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, วรรณวิภา สามงามแจ่ม และ จุติมา แย้มศิริ
กำกับการแสดง : สันต์ ศรีแก้วหล่อ
ผลิต : ช่อง one31
วัน-เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 22 เมษายน 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ 2 นางรำเพื่อนรัก มาลา (เอินเอิน ฟาติมา) และ สร้อย (มาเบล สุชาดา) นางรำคู่พระนางที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนางรำที่รำได้สวยมีเสน่ห์ จนคนทั่วพระนครทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างก็หลงใหล รวมทั้ง ท่านชายราม (กระทิง ขุนณรงค์) ราชนิกุลหนุ่มนักเรียนนอก และ หมวดพร้อม (เข้ม หัสวีร์) นายทหารอนาคตไกล แต่ท่ามกลางการแย่งชิงหัวใจของสองหนุ่ม มิตรภาพระหว่างเพื่อนรักกลับขาดสะบั้น เมื่อสร้อยรักมาลาเกินเพื่อน เมื่อความเชื่อใจถูกทำลาย มาลาไม่อาจยอมรับความรู้สึกนี้ได้ นำไปสู่ความบาดหมางที่กัดกินใจไปทั้งชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ท่ามกลางบ้านเมืองที่ผันแปร เรื่องราวความรัก มิตรภาพ และคราบน้ำตา จะลงเอยอย่างไร? ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล รับบท ร้อยตรีพร้อม
กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ รับบท ท่านชายราม
เอินเอิน ฟาติมา เดชะวลีกุล รับบท มาลา
มาเบล สุชาดา สอนพันธ์ รับบท สร้อย
เพชร โบราณินทร์ รับบท ร้อยเอกชยนต์
นาน่า ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์ รับบท บุษบง
อู๋ ธนากร โปษยานนท์ รับบท พลโทพร้อม
แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช รับบท แม่ครูมาลา
หมิว ลลิตา ปัญโญภาส รับบท สร้อยสุดา
เง็ก กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ รับบท แม่ครูบุษบง
